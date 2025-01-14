Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев подерется с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном в центральном поединке турнира UFC 311. Главное о титульном поединке — в материале «РБК Спорт»

Ислам Махачев и Арман Царукян (Фото: Chris Unger / Getty Images)

Кто из россиян выступит на турнире UFC 311

В ночь на воскресенье, 19 января, состоится турнир UFC 311. Он станет одним из центральных турниров организации в году. Обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев подерется с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном, а грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили встретится с Умаром Нурмагомедовым.

Всего в карде выступят пять российских бойцов. Помимо Умара Нурмагомедова, Ислама Махачева и Армана Царукяна, которые подерутся в титульных поединках, еще один россиянин выступит в предварительном карде.

Бывший чемпион AMC Fight Nights Global и экс-чемпион GFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков, который тренируется в команде Хабиба Нурмагомедова, встретится с американцем Клейтоном Карпентером. Российский боец занимает 11-ю строчку рейтинга UFC в наилегчайшем весе.

Кроме того, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундантом сразу у трех российских бойцов: у Махачева, Нурмагомедова и Уланбекова. Махачев заявил, что ночь турнира UFC 311 будет «долгой» для Нурмагомедова.

«Мы постараемся его не беспокоить, но это будет долгая ночь для Хабиба: от первого поединка в карде, Тагира Уланбекова, до моего. Мне жалко Хабиба», — сказал Махачев на пресс-конференции перед турниром.

Где смотреть бой Махачев — Царукян в России

Трансляция турнира UFC 311 будет показана на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Встречались ли ранее Махачев и Царукян

Ислам Махачев и Арман Царукян (Фото: Global Look Press)

У Царукяна нетипичная судьба для бойцов ММА. До 2014 года выступал за юношеские команды хабаровского клуба КХЛ «Амур». После непопадания в основную команду начал заниматься грэпплингом, в 2015 году первые три года выступал на турнире ММА.

А спустя три года дебютировал в UFC. И в первом же поединке 22-летнего Царукяна поставили против Махачева. Бой состоялся на турнире UFC Fight NIGHT 20 апреля 2019-го года в Санкт-Петербурге. Тогда победу единогласным решением судей одержал дагестанец.

Царукян в начале января 2025 года рассказал, что сразу после поражения Махачев поддержал армянского бойца. «Помню, после боя он меня поддержал, сказал: «Ты еще молодой, у тебя все впереди, не расстраивайся». А я ему: «Да ладно, какой молодой». Присел и глаза закрыл. Не люблю проигрывать, какой бы возраст ни был», − сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

На вопрос Царукяну, что бы он изменил при подготовке после первого поединка, боец отметил, что проводил бы больше спаррингов с левшами. «В основном я спарринговал с правшами, и есть различия. Спарринг с такими же парнями — самая важная вещь», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу ESPN.

Махачев на пресс-конференции перед турниром UFC 311 заявил, что преимуществом Царукяна после их первого поединка является то, что армянский боец набрался опыта.

«Арман стал лучше в том, что стал опытнее. «Теперь у него много поединков в UFC. Эту вещь купить невозможно, это приходит со временем. Он набрался опыта, но навыки у него все те же. Я видел его поединки, у него хорошая борьба, он переводит оппонентов на землю, пытается держать их, доставляет им проблемы. Но я знаю, что у меня есть все, чтобы защититься от его борьбы и ударки, поэтому я являюсь лучшим бойцом на данный момент», — сказал Махачев.

В какой форме бойцы

Ислам Махачев (Фото: Global Look Press)

В июне Махачев удушающим приемом досрочно победил американца Дастина Порье, после чего заявил, что ему не так интересно защищать титул и он хочет подраться за пояс в полусредней категории.

Махачев совершил три защиты чемпионского титула, повторив рекорд легкого дивизиона по защитам, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову, Бенсону Хендерсону, Фрэнки Эдгару и Би Джей Пенну.

Всего в активе Махачева 26 побед в ММА при одном поражении, которое было в 2015 году. При этом у россиянин имеет самую продолжительную действующую победную серию — 14. Рекордсменом в истории по этому показателю является Андерсон Сильва (16).

Арман Царукян (Фото: Global Look Press)

Царукян в своем последнем бою в ночь на 14 апреля на турнире UFC 300 победил раздельным решением судей бразильца Чарльза Оливейру, экс-чемпиона промоушена в легком весе. Царукян благодаря своей победе получил право на титульный поединок против Махачева. На счету 27-летнего Царукяна 22 победы и три поражения в ММА.

После поединка с Махачевым он одержал девять побед и потерпел поражение в бою с Матуешем Гамротом по решению судей, которое шокировало многих звезд ММА.

Что говорят бойцы

Ислам Махачев (Фото: Chris Unger / Getty Images)

Чемпион UFC предрек, что может завершить поединок досрочно. «Чарльз (Оливейра. — РБК.) в каждом раунде почти финишировал его (Царукяна. — РБК.). Делал гильотину, треугольник, был очень близок к этому. Но, я думаю, у меня больше шансов», — сказал Махачев YouTube-каналу ESPN MMA.

Махачев на пресс-конференции перед турниром заявил, что Царукян заслужил поединок с чемпионом и является главным претендентом на титул в легком весе.

«Всю мою жизнь я говорил, что хочу биться с настоящими претендентами, которые это заслужили. У Армана хорошие навыки, хорошая борьба. Те, у кого хорошая борьба, контролируют легкий дивизион уже на протяжении многих лет, начиная с Хабиба. Теперь это я, у Армана тоже хорошие навыки, поэтому сейчас он занимает первую строчку и он настоящий претендент, с которым я хочу биться», — сказал Махачев.

Арман Царукян (Фото: Chris Unger / Getty Images)

Царукян отметил, что Махачев является лучшим бойцом в легком весе. «Однозначно Ислам лучший боец в нашем дивизионе. Он защитил свой титул пару раз. Я невероятно заряжен на этот бой и мне не терпится стать чемпионом», — отметил он.

Претендент на титул UFC отметил в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA, что на поединок у него есть одна заготовка, которая «должна пройти и поменять весь исход боя».

Также он отметил, что в тренировочном лагере много работает над боксом и его руки стали намного сильнее. «Мне даже не понадобится тейкдаун в этом бою. Возможно, мне будет нужен лишь один хук, и все. Я много работаю над своим боксом в лагере к Махачеву. Считаю, что мои руки стали намного сильнее, чем были. Мне не терпится выйти в октагон и показать, к чему я готовился», — приводит слова Армана Царукяна портал The Sports Rush.

Махачев — Царукян. Кто фаворит

Букмекеры считают Махачева фаворитом в главном бою турнира UFC 311. На победу российского бойца дают коэффициент 1,16 — 1,22, а на победу Царукяна — 3,70 — 4,50. По прогнозам букмекеров, бой пройдет как минимум два раунда — на это коэффициент составляет 1,15.

Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра считает равными шансы Махачева и Царукяна на победу в поединке. «Это два отличных бойца с похожим стилем. Думаю, у Ислама будет небольшое преимущество, потому что он значительно улучшил ударную технику. Победителя определит уровень физической подготовки. Шансы равные», — заявил боец UFC Чарльз Оливейра в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Колби Ковингтон, занимающий девятое место в рейтинге UFC полусреднего веса, считает, что Царукян может нокаутировать Махачева. «Арман — классный спортсмен. Думаю, он может победить. Посмотрите, какой он пластичный. То, как он выбрался из удушающего приема Чарльза Оливейры, — это впечатляюще. Он агрессивный парень с классным тренером. Я верю в него. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама», — сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев, занимающий 11-е место в рейтинге UFC легкого веса, считает, что шансы Махачева в бою с Царукяном сравнялись после того, как дагестанец стал лучше работать в стойке.

«Я всегда говорил, что в этом бою все 60 на 40 в пользу Армана. Но Ислам улучшил свой стиль, прибавил в стойке, а его борьба находится на другом уровне. Он очень прибавил в стойке. Два боя назад я считал, что этот парень не так уж и хорош, но сейчас он стал намного лучше. Сейчас для меня все 50 на 50», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Один из самых авторитетных рефери в MMA Джон Маккарти заявил, что на данный момент Царукян является единственным бойцом, который может противостоять Махачеву.

«О лучшем бое и просить нельзя. Ислам доказал, что он невероятный чемпион. Но если кто-то и может противостоять ему с точки зрения стиля, то это Царукян. Арман может перебороть Махачева. В стойке он тоже стал лучше, он стал умнее как боец», — сказал Маккарти на своем YouTube-канале.

По мнению бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга, Царукян может одержать победу над действующим обладателем титула UFC в легком весе.

«У Царукяна очень большой потенциал для того, чтобы совершить апсет в бою с Махачевым. И это я могу сказать лишь на основании того, что мы увидели в его первом бою с Исламом, хотя тогда ему было лишь 22 года», — цитирует Стерлинга портал MMA News.