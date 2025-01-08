Чемпион UFC пообещал «сломать» брата Нурмагомедова в предстоящем бою

Мераб Двалишвили, чемпион UFC в легчайшем весе, проведет поединок против Умара Нурмагомедова 18 января

Мераб Двалишвили (Фото: Candice Ward / Getty Images)

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили выразил уверенность, что он сможет победить россиянина Умара Нурмагомедова в предстоящем поединке.

«Я собираюсь показать грузинскую борьбу и грузинскую силу. Я собираюсь сломать этого парня. Это будет отличный бой. Умар — хороший боец, но обычно, когда я дерусь с топовыми бойцами, я всегда выхожу победителем», — цитирует Двалишвили портал MMAJunkie.

Двалишвили заявил, что уважает Нурмагомедова. «Я не ожидаю легкого боя от Умара. Я рад сразиться с таким хорошим бойцом, как Умар. Он пока не побежден, и я собираюсь изменить это», — добавил чемпион UFC.

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, проведет бой с Двалишвили 18 января в Инглвуде (штат Калифорния).

В своем последнем поединке Нурмагомедов в августе победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби. Россиянин продлил победную серию в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал.

Двалишвили стал чемпионом UFC в сентябре, победив американца Шона О'Мэлли.

В главном поединке турнира UFC 311 сразятся чемпион в легком весе Ислам Махачев и Арман Царукян.