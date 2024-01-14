«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 21-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч в Манчестере завершился со счетом 2:2.
У хозяев поля отличились Расмус Хойлунд (на третьей минуте) и Маркус Рэшфорд (40). У гостей забивали Ришарлисон (19) и Родриго Бентанкур (46).
Рэшфорд впервые забил в домашнем матче МЮ в этом сезоне, для этого ему понадобилось 14 игр и 32 удара.
«Тоттенхэм» забил в 33-м матче АПЛ подряд — это рекордная голевая серия в истории клуба.
МЮ набрал 32 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, у «Тоттенхэма» 40 очков и пятая строчка.
В следующем туре МЮ сыграет с «Вулверхэмптоном» 1 февраля, а «Тоттенхэм» 31 января примет «Брентфорд».
В другом матче дня «Эвертон» сыграл вничью с «Астон Виллой» — 0:0.