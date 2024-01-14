«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Рэшфорда сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в АПЛ

Матч завершился со счетом 2:2. У МЮ впервые в сезоне в домашнем матче забил Маркус Рэшфорд

Фото: Carl Recine / Reuters

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 21-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч в Манчестере завершился со счетом 2:2.

У хозяев поля отличились Расмус Хойлунд (на третьей минуте) и Маркус Рэшфорд (40). У гостей забивали Ришарлисон (19) и Родриго Бентанкур (46).

Рэшфорд впервые забил в домашнем матче МЮ в этом сезоне, для этого ему понадобилось 14 игр и 32 удара.

«Тоттенхэм» забил в 33-м матче АПЛ подряд — это рекордная голевая серия в истории клуба.

МЮ набрал 32 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, у «Тоттенхэма» 40 очков и пятая строчка.

В следующем туре МЮ сыграет с «Вулверхэмптоном» 1 февраля, а «Тоттенхэм» 31 января примет «Брентфорд».

В другом матче дня «Эвертон» сыграл вничью с «Астон Виллой» — 0:0.