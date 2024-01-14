 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Рэшфорда сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в АПЛ
Матч завершился со счетом 2:2. У МЮ впервые в сезоне в домашнем матче забил Маркус Рэшфорд
Фото: Carl Recine / Reuters
Фото: Carl Recine / Reuters

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 21-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч в Манчестере завершился со счетом 2:2.

У хозяев поля отличились Расмус Хойлунд (на третьей минуте) и Маркус Рэшфорд (40). У гостей забивали Ришарлисон (19) и Родриго Бентанкур (46).

Рэшфорд впервые забил в домашнем матче МЮ в этом сезоне, для этого ему понадобилось 14 игр и 32 удара.

«Тоттенхэм» забил в 33-м матче АПЛ подряд — это рекордная голевая серия в истории клуба.

МЮ набрал 32 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, у «Тоттенхэма» 40 очков и пятая строчка.

«Манчестер Юнайтед» вернул «Боруссии» купленного за €85 млн игрока
Спорт
Джейдон Санчо

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В следующем туре МЮ сыграет с «Вулверхэмптоном» 1 февраля, а «Тоттенхэм» 31 января примет «Брентфорд».

В другом матче дня «Эвертон» сыграл вничью с «Астон Виллой» — 0:0.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Материалы по теме
«Манчестер Сити» лишился лучшего бомбардира до конца января
Спорт
«Челси» впервые за два года выиграл три подряд матча в АПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
«Точный выразитель времени»: каким запомнят Рубинштейна Общество, 21:29
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» Спорт, 21:26
В ВСУ заявил о критической ситуации с личным составом Политика, 21:21
В Белгороде появились модульные железобетонные укрытия от обстрелов Политика, 21:20
Из чего складывается доход обычной семьи в России. Инфографика Экономика, 21:00
Хуситы заявили об ударе США и Британии на западе Йемена Политика, 20:49
Беглов заявил о гендерно нейтральных туалетах в школах на Украине Политика, 20:34
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Поставки газа на внутренний рынок обновили рекорд второй день подряд Бизнес, 20:29
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 20:14
«Холоп 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России Технологии и медиа, 20:11
Овечкин пропустит вторую игру подряд из-за травмы Спорт, 20:07
В Кривом Роге сработала ПВО Политика, 20:06
Губернатор Липецкой области сообщил о подаче тепла в дома после аварии Общество, 19:29
Wildberries не смогла дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада Общество, 19:17