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«Манчестер Юнайтед» вернул «Боруссии» купленного за €85 млн игрока

«Манчестер Юнайтед» вернул «Боруссии» в аренду купленного за €85 млн Санчо
Джейдон Санчо не играл с конца августа из-за публичной ссоры с Эриком тен Хагом. В «Боруссии» вингер играл в 2017–2021 годах, записав на свой счет 50 голов в 137 матчах
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо вернулся в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона, сообщается на сайте немецкого клуба.

МЮ купил Санчо у дортмундцев в 2021 году за €85 млн.

За аренду игрока «Боруссия» заплатит до €7,4 млн (включая бонусы), немецкий клуб также будет платить игроку большую часть его зарплаты в размере €330 тыс. в неделю, пишет Daily Mail.

В этом сезоне 23-летний футболист провел только три матча в чемпионате Англии из-за публичной ссоры с главным тренером Эриком тен Хагом.

В начале сентября тренер объяснил отсутствие Санчо в игре с «Арсеналом» (1:3) проблемами в тренировочном процессе, футболист в ответ опубликовал пост в соцсетях, назвав себя козлом отпущения. Впоследствии его отстранили от основной команды.

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Во время игры за «Боруссию» в 2017–2021 годах Санчо забил 50 голов и сделал 64 передачи в 137 играх.

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МЮ занимает восьмое место в чемпионате Англии, «Боруссия» — пятая в бундеслиге.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд
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