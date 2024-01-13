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Овечкин впервые в сезоне НХЛ пропустит матч из-за травмы

Овечкин впервые в сезоне НХЛ пропустит матч «Вашингтона» из-за травмы
Капитан «Вашингтона» не сможет сыграть во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы «нижней части тела»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит предстоящий домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается в соцсети Х столичного клуба.

Отмечается, что у 38-летнего российского форварда травмы «нижней части тела».

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Фото:James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Овечкин провел в нынешнем сезоне 39 матчей и набрал 27 (8+19) очков. Он является лучшим бомбардиром команды.

Россиянин пропустит первый матч в нынешнем регулярном чемпионате.

Встреча против «Рейнджерс» начнется 13 января в 21:00 мск.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. Клуб на три очка отстает от зоны плей-офф.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
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