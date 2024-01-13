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Овечкин впервые в сезоне НХЛ пропустит матч из-за травмы
Овечкин впервые в сезоне НХЛ пропустит матч «Вашингтона» из-за травмы
Капитан «Вашингтона» не сможет сыграть во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы «нижней части тела»
Александр Овечкин
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит предстоящий домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается в соцсети Х столичного клуба.
Отмечается, что у 38-летнего российского форварда травмы «нижней части тела».
Овечкин провел в нынешнем сезоне 39 матчей и набрал 27 (8+19) очков. Он является лучшим бомбардиром команды.
Россиянин пропустит первый матч в нынешнем регулярном чемпионате.
Встреча против «Рейнджерс» начнется 13 января в 21:00 мск.
«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. Клуб на три очка отстает от зоны плей-офф.
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