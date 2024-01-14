Российский футболист забил в третьем матче чемпионата Греции подряд

Россиянин Сулейманов забил в победном матче «Ариса» в чемпионате Греции

«Арис» разгромил «Панетоликос» со счетом 4:0. Магомед-Шапи Сулейманов забил на 78-й минуте и записал на свой счет результативный пас

Магомед-Шапи Сулейманов (Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press)

Российский вингер «Ариса» (Салоники) Магомед-Шапи Сулейманов отличился в матче 18-го тура чемпионата Греции с «Панетоликосом».

«Арис» победил со счетом 4:0. Сулейманов вышел на замену на 56-й минуте, на 78-й сделал счет 2:0, а на 96-й помог забить Альваро Саморе.

Россиянин забил в третьей игре чемпионата подряд, а всего на его счету четыре гола в 15 матчах турнира. Ранее в этом году 24-летний Сулейманов забивал «Астерасу» (2:3) 3 января и ПАОКу (2:1) 7 января.

Сулейманов играет в «Арисе» с сентября на правах аренды из «Краснодара».

В прошлом сезоне воспитанника кубанского клуба арендовал израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева), а годом ранее — турецкий «Гиресунспор».

«Арис» выиграл второй матч в турнире подряд и занимает пятое место в таблице.