«Реал» победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании в Эр-Рияде

Матч в Эр-Рияде завершился со счетом 5:3. Во втором полуфинале 11 января сыграют «Барселона» и «Осасуна»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне (слева направо) (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

«Реал» победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, который прошел в Эр-Рияде.

Матч завершился со счетом 5:3 в дополнительное время, игра шла более 110 минут.

Второй финалист определится в матче «Барселона» — «Осасуна» 11 января.

Финал пройдет 14 января.

Суперкубок Испании разыгрывается в формате «финала четырех» (с участием четырех команд) с сезона 2019/20. За исключением сезона 2020/21 все последующие розыгрыши прошли в Саудовской Аравии.

Действующим обладателем трофея является «Барселона», которая в финале прошлого года обыграла «Реал».

«Атлетико» два раза выигрывал Суперкубок (в 1985 и 2014 годах) и пять раз играл в финале.

У «Реала» 12 трофеев (последний — в 2022 году) и шесть финалов.