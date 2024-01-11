 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Реал» победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании

«Реал» победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании в Эр-Рияде
Матч в Эр-Рияде завершился со счетом 5:3. Во втором полуфинале 11 января сыграют «Барселона» и «Осасуна»
Главный тренер &laquo;Реала&raquo; Карло Анчелотти и главный тренер &laquo;Атлетико&raquo; Диего Симеоне (слева направо)
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне (слева направо) (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

«Реал» победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, который прошел в Эр-Рияде.

Матч завершился со счетом 5:3 в дополнительное время, игра шла более 110 минут.

Второй финалист определится в матче «Барселона» — «Осасуна» 11 января.

Финал пройдет 14 января.

В Испании узнали о нежелании ФИФА приглашать «Барселону» на клубный ЧМ
Спорт
Фото:Alex Caparros / Getty Images

Суперкубок Испании разыгрывается в формате «финала четырех» (с участием четырех команд) с сезона 2019/20. За исключением сезона 2020/21 все последующие розыгрыши прошли в Саудовской Аравии.

Действующим обладателем трофея является «Барселона», которая в финале прошлого года обыграла «Реал».

«Атлетико» два раза выигрывал Суперкубок (в 1985 и 2014 годах) и пять раз играл в финале.

У «Реала» 12 трофеев (последний — в 2022 году) и шесть финалов.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид
Материалы по теме
В Испании сообщили о готовности «Реала» купить Холанда вместо Мбаппе
Спорт
«Барселона» проиграла мексиканскому клубу, но заработала €4,5 млн
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 97,87 (-1,11) Инвестиции, 10 янв, 16:34 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 89,39 (-1,01) Инвестиции, 10 янв, 16:34
Ученые оценили установку «Роснано», которая разлагает мусор на молекулы Технологии и медиа, 02:00
На Украине назвали провокацией заявления о стрельбе на границе с ПМР Политика, 01:46
В Эквадоре сообщили о планах обменять российскую технику на новую из США Политика, 01:35
В США после 10 лет отказов впервые разрешили ETF на биткоин Крипто, 01:17
СК возбудил дело после гибели людей под поездом в Москве Общество, 01:12
В Британии признали самоубийством смерть фигуранта дела ЮКОСа Трушина Общество, 00:58
«Реал» победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании Спорт, 00:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минсельхоз спрогнозировал скорое снижение цен на куриные яйца в магазинах Общество, 00:38
Пентагон сообщил о состоянии министра Остина, у которого нашли рак Общество, 00:21
В Киеве нашли мертвыми экс-замгенпрокурора и ее дочь Общество, 00:15
Звездные футболисты бегут из Саудовской Аравии. В чем причины Спорт, 00:01
Инвестиции в недвижимость России в 2023-м достигли исторического рекорда Недвижимость, 00:01
ФАС возбудила дело из-за плагиата «Букваря» Технологии и медиа, 00:01
В Финляндии подтвердили планы еще на месяц закрыть границу с Россией Политика, 10 янв, 23:55