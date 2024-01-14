Жамнов назвал маразмом поиск вины Ковальчука в поражениях «Спартака»

Жамнов: Говорить, что пришел Ковальчук и команда стала валиться, — это маразм

В конце декабря «Спартак» лидировал в КХЛ, но проиграл шесть последних матчей. Алексей Жамнов считает, что команду надо вернуть в нужное русло. Илья Ковальчук заявил, что не читает критику в интернете

Илья Ковальчук (Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак»)

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил после шестого поражения подряд, что неудачи команды не связаны с приходом нападающего Ильи Ковальчука. Слова Жамнова приводит ТАСС.

В воскресенье, 14 января, «Спартак» проиграл дома магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6. Ковальчук провел на льду 17 минут и заработал показатель полезности «минус 2».

«Говорить, что пришел Ковальчук и команда стала валиться, это маразм. У нас всегда есть «доброжелатели», поэтому я нормально к этому отношусь, писать можно что угодно. Я всегда говорил, что судить нас будут по последней игре», — сказал Жамнов, добавив, что тренерам и игрокам нужно вернуть «Спартак» «в нужное русло».

Ковальчук заявил «Матч ТВ», что не обращает внимания на критику в интернете. «Я достаточно взрослый парень, чтобы это воспринимать спокойно и нормально. Если кто‑то хочет высказать мне в лицо, то я всегда открыт и готов пообщаться», — отметил 40-летний хоккеист.

Всего на счету Ковальчука, вернувшегося в КХЛ в конце декабря, три гола и передача в семи играх.

«Красно-белые» закончили год на первом месте в КХЛ, но за две недели опустились на четвертое место в конференции и шестое в сводной таблице.

Ковальчук — олимпийский чемпион 2018 года и двукратный чемпион мира в составе сборной России, трехкратный обладатель Кубка Гагарина. Хоккеист не играл после сезона 2020/21.