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Рублев c трудом вышел во второй круг Australian Open

Рублев c трудом победил обидчика Медведева на старте Australian Open
Рублев обыграл Вильда только на тай-брейке пятого сета. В прошлом году бразилец выбил Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос»
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open в Мельбурне, переиграв австралийца Тиагу Зайбота Вильда в пятисетовом матче.

Рублев выиграл со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Матч продолжался три часа 45 минут.

Вильд занимает 78-е место в рейтинге ATP, Рублев — пятое. В прошлом году бразилец выбил Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос», обыграв его в пяти сетах. ATP включила это поражение в топ-5 главных неудач сезона.

После матча Рублев признался, что держал в уме поражение Медведева от бразильца.

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В этом году Рублев победил на турнире ATP-250 в Гонконге и не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд.

В других матчах Australian Open россиянин Александр Шевченко проиграл испанцу Хауме Муньяру (3:6, 3:6, 1:6), а Павел Котов одержал первую победу в основной сетке «Большого шлема», обыграв француза Артура Риндеркнеха (7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3).

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) Australian Open
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