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Лыжник Большунов выиграл 15-ю гонку подряд

Лыжник Большунов победил в скиатлоне, выиграв 15-ю гонку подряд в Кубке России
Лидер сборной России стал первым в скиатлоне на этапе Кубка в Казани. В тройку призеров вошли Савелий Коростелев и Артем Мальцев. Женскую гонку с преимуществом 0,1 секунды выиграла Елизавета Пантрина
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл скиатлон на 20 км на этапе Кубка России в Казани.

Большунов преодолел дистанцию за 47 минут 48,1 секунды. Вторым с отставанием 3,3 секунды стал Савелий Коростелев, третье место у Артема Мальцева (плюс 4,1 секунды).

Большунов выиграл все 15 гонок в Кубке России в этом сезоне.

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В женском скиатлоне победила Елизавета Пантрина (57.03,4), опередив на 0,1 секунды Анастасию Кулешову и на 0,5 секунды Алину Пеклецову. Победительницу определили по фотофинишу.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

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Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов
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