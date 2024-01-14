 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Американец Джим Миллер обновил рекорды UFC по боям и победам

Американец Джим Миллер обновил свои рекорды UFC по боям и победам
Джим Миллер победил мексиканца Габриэля Бенитеса на турнире UFC Fight Night 234. У 40-летнего американца стало 43 боя и 26 побед в карьере в промоушене
Джим Миллер
Джим Миллер (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Американец Джим Миллер победил мексиканца Габриэля Бенитеса на турнире UFC Fight Night 234, который проходит в Парадайсе (штат Невада). Миллеру удалось «задушить» Бенитеза в третьем раунде.

40-летний Миллер одержал 37-ю победу в ММА при 17 поражениях, еще один бой был признан несостоявшимся. У 35-летнего Бенитеса теперь 23 победы и 11 поражений.

В настоящее время Миллер является рекордсменом UFC по количеству боев (43), наибольшему количеству побед (26), наибольшему количеству боев (40) и побед (23) в легком весе.

Экс-звезда UFC предположил, что Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру
Спорт
Хабиб Нурмагомедов

В главном бою турнира также встретились россиянин Магомед Анкалаев, экс-претендент на титул UFC в полутяжелом весе, и бразилец Джонни Уокер. Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC
Материалы по теме
Ислам Махачев назвал дату следующего боя в UFC
Спорт
На пути к Махачеву. Каковы шансы россиянина в бою с экс-чемпионом UFC
Спорт
Макгрегор объявил соперника первого боя после возвращения в UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Дубинский из СИЗО сообщил о создании правительства национального единства Политика, 06:34
Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока поехал на спецоперацию Политика, 06:23
Bloomberg сообщил о потере Tesla $94 млрд и худшем старте года для Маска Бизнес, 06:12
Трамп заявил, что мир как никогда близок к третьей мировой Политика, 06:02
Американец Джим Миллер обновил рекорды UFC по боям и победам Спорт, 05:45
Россиянин Анкалаев одержал победу в главном бою турнира UFC Спорт, 05:42
В Приморье начали поиск утащившего в лес двух собак медведя-шатуна Общество, 05:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Греции отменили концерт The Tiger Lillies из-за позиции по Украине Общество, 05:14
В Давосе обсудят «болезнь Х», способную превзойти COVID по смертности Общество, 04:56
В Липецке число оставшихся без тепла домов упало с 282 до 42 Общество, 04:39
NYT узнала, что удары США снизили военный потенциал хуситов на 20-30% Политика, 04:24
В Китае выступили резко против посещения членами конгресса США Тайваня Политика, 03:59
Politico узнала о плане «лестничного» финансирования правительства США Политика, 03:32
Wildberries после пожара откроет новый склад в Санкт-Петербурге Общество, 03:26