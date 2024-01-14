Американец Джим Миллер обновил свои рекорды UFC по боям и победам

Американец Джим Миллер обновил рекорды UFC по боям и победам

Джим Миллер победил мексиканца Габриэля Бенитеса на турнире UFC Fight Night 234. У 40-летнего американца стало 43 боя и 26 побед в карьере в промоушене

Джим Миллер (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images)

Американец Джим Миллер победил мексиканца Габриэля Бенитеса на турнире UFC Fight Night 234, который проходит в Парадайсе (штат Невада). Миллеру удалось «задушить» Бенитеза в третьем раунде.

40-летний Миллер одержал 37-ю победу в ММА при 17 поражениях, еще один бой был признан несостоявшимся. У 35-летнего Бенитеса теперь 23 победы и 11 поражений.

В настоящее время Миллер является рекордсменом UFC по количеству боев (43), наибольшему количеству побед (26), наибольшему количеству боев (40) и побед (23) в легком весе.

В главном бою турнира также встретились россиянин Магомед Анкалаев, экс-претендент на титул UFC в полутяжелом весе, и бразилец Джонни Уокер. Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.