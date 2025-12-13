 Перейти к основному контенту
Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию на Кубке «Первого канала»

Сборная «Россия 25» Ротенберга обыграла Белоруссию на Кубке «Первого канала»
Встреча завершилась со счетом 3:1. В следующем матче подопечные Романа Ротенберга 14 декабря сыграют с командой Казахстана
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла команду Белоруссии со счетом 3:1 в матче Кубка «Первого канала», который проходит в Новосибирске.

В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (14-я минута) и Данил Аймурзин (27, 59). У проигравших отличился Роман Горбунов (60).

На 12-й минуте Аймурзин не реализовал буллит.

В первой игре Белоруссия победила Казахстан со счетом 4:1. Турнир завершится 14 декабря матчем «Россия 25» — Казахстан.

После начала военной операции на Украине сборные России и Белоруссии отстранены от турниров IIHF. Россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.

Сборная «Россия 25» выступает в товарищеских матчах и турнирах вместо отстраненной основной сборной.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Хоккей сборная России по хоккею Роман Ротенберг Кубок «Первого канала»
