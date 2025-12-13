Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию на Кубке «Первого канала»
Сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга обыграла команду Белоруссии со счетом 3:1 в матче Кубка «Первого канала», который проходит в Новосибирске.
В составе победителей шайбы забросили Роман Канцеров (14-я минута) и Данил Аймурзин (27, 59). У проигравших отличился Роман Горбунов (60).
На 12-й минуте Аймурзин не реализовал буллит.
В первой игре Белоруссия победила Казахстан со счетом 4:1. Турнир завершится 14 декабря матчем «Россия 25» — Казахстан.
После начала военной операции на Украине сборные России и Белоруссии отстранены от турниров IIHF. Россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.
Сборная «Россия 25» выступает в товарищеских матчах и турнирах вместо отстраненной основной сборной.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру