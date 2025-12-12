Сборная Белоруссии обыграла Казахстан на Кубке «Первого канала» по хоккею

Встреча сборных завершилась со счетом 4:1. Турнир проходит в Новосибирске

Сборные Белоруссии и Казахстана (Фото: Телеграм-канал сборной Белоруссии)

Сборная Белоруссии под руководством российского тренера Дмитрия Квартального уверенно обыграла сборную Казахстана со счетом 4:1 на Кубке «Первого канала» в Новосибирске.

Счет на 12-й минуте матча открыл белорус Роман Горбунов. Во втором периоде команда из Белоруссии укрепила преимущество, забросив три шайбы друг за другом. Голы на счету Вадима Мороза, Ивана Дроздова и Александра Скоренова. В начале третьей двадцатиминутки казахстанцы сумели сделать счет 4:1. Шайбой отличился Руслан Оспанов, однако это не помогло команде перевернуть ход встречи.

Сборная «Россия 25» в рамках Кубка «Первого канала» 13 декабря сыграет с белорусами, а 14 декабря — с казахстанцами. Время начала матчей — 14:00 мск.



Сборная России отстранена от турниров международной федерации (IIHF). Россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.