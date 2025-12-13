 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,76 x 3,75 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,14 x 7,8 2 22 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,74 x 4,1 2 4,3 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 5,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 14 x 6,4 2 1,22 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,9 2 4,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,75 x 3,1 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 4,7 x 3,7 2 1,75 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 6
Спорт⁠,
0

Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси

Фанаты, разгневанные плохой организацией встречи с аргентинским футболистом, начали громить стадион в Калькутте
Фото: Ayush Kumar / Getty Images
Фото: Ayush Kumar / Getty Images

Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Индии, куда приехал восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Об этом сообщает India Today.

Аргентинец, который прибыл в Индию в рамках коммерческого тура, приехал на арену Vivekananda Yuvabharati Salt Lake Stadium в Калькутте, где для встречи с ним собрались несколько десятков тысяч фанатов. Минимальная цена билетов на мероприятие составляла 5 тыс. индийских рупий ($55).

Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси
Video

«Болельщики, которые ждали месяцами появления своего футбольного кумира, были разочарованы, когда появление аргентинца на поле было резко прервано, ситуация обострилась из-за переполненности стадиона и неразберихи», — говорится в статье.

По словам очевидцев, запланированный круг почета Месси по стадиону так и не состоялся. Выйдя на поле, он сразу же оказался окружен политиками, чиновниками, знаменитостями и членами их семей, а также огромным количеством журналистов. Толпа вокруг Месси стала настолько большой, что его служба безопасности была вынуждена отказаться от круга, значительно ограничив его взаимодействие с фанатам.

По мере распространения информации о том, что аргентинец не задержится надолго, на трибунах начали нарастать беспорядки. Напряжение достигло пика, когда Месси покинул поле спустя всего 10 минут, что вызвало гнев у болельщиков, многие из которых прибыли на стадион еще рано утром. В воздух полетели бутылки, были повреждены рекламные щиты, и сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться, когда внутри стадиона вспыхнули протесты.

Месси под усиленной охраной, вместе с другими высокопоставленными лицами, покинул стадион.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи позднее извинилась как перед Месси, так и перед болельщиками. Она сообщила, что будет проведено расследование, которое установит ответственных в провале организации мероприятия.

Месси в рамках «тура величайшего игрока всех времен» (GOAT) также посетит Хайдарабад, Мумбаи и Дели. Его будут сопровождать одноклубники по «Интер Майами» Луис Суарес и Родриго де Пауль, с которыми он ранее стал чемпионом MLS.

Ранее в Калькутте Месси принял участие в открытии памятника в свою честь высотой 70 футов (21,3 м).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Индия Лионель Месси
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
Материалы по теме
Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии
Спорт
Месси второй год подряд признали самым ценным футболистом сезона в MLS
Спорт
«Интер Майами» Лионеля Месси впервые в истории стал чемпионом MLS
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 13:41 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 13:41
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
МИД ответил на инструкцию ЕС по общению с российскими дипломатами Политика, 14:00
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея Спорт, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Главные нововведения для водителей в 2026 году. К чему готовиться Авто, 13:37
На Украине более 1 млн человек остались без света после ночных взрывов Политика, 13:27
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Эрдоган призвал не допустить превращения Черного моря в арену боя Политика, 13:23
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси Спорт, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Таиланд заявил о продолжении боев с Камбоджей вопреки заявлениям Трампа Политика, 13:01
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов не вышел в финал Спорт, 12:57
Бывшего сенатора Тер-Аванесова объявили в розыск Политика, 12:48