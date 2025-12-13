Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси

Фанаты, разгневанные плохой организацией встречи с аргентинским футболистом, начали громить стадион в Калькутте

Фото: Ayush Kumar / Getty Images

Болельщики устроили беспорядки на стадионе в Индии, куда приехал восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Об этом сообщает India Today.

Аргентинец, который прибыл в Индию в рамках коммерческого тура, приехал на арену Vivekananda Yuvabharati Salt Lake Stadium в Калькутте, где для встречи с ним собрались несколько десятков тысяч фанатов. Минимальная цена билетов на мероприятие составляла 5 тыс. индийских рупий ($55).

«Болельщики, которые ждали месяцами появления своего футбольного кумира, были разочарованы, когда появление аргентинца на поле было резко прервано, ситуация обострилась из-за переполненности стадиона и неразберихи», — говорится в статье.

По словам очевидцев, запланированный круг почета Месси по стадиону так и не состоялся. Выйдя на поле, он сразу же оказался окружен политиками, чиновниками, знаменитостями и членами их семей, а также огромным количеством журналистов. Толпа вокруг Месси стала настолько большой, что его служба безопасности была вынуждена отказаться от круга, значительно ограничив его взаимодействие с фанатам.

По мере распространения информации о том, что аргентинец не задержится надолго, на трибунах начали нарастать беспорядки. Напряжение достигло пика, когда Месси покинул поле спустя всего 10 минут, что вызвало гнев у болельщиков, многие из которых прибыли на стадион еще рано утром. В воздух полетели бутылки, были повреждены рекламные щиты, и сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться, когда внутри стадиона вспыхнули протесты.

Месси под усиленной охраной, вместе с другими высокопоставленными лицами, покинул стадион.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи позднее извинилась как перед Месси, так и перед болельщиками. Она сообщила, что будет проведено расследование, которое установит ответственных в провале организации мероприятия.

Месси в рамках «тура величайшего игрока всех времен» (GOAT) также посетит Хайдарабад, Мумбаи и Дели. Его будут сопровождать одноклубники по «Интер Майами» Луис Суарес и Родриго де Пауль, с которыми он ранее стал чемпионом MLS.

Ранее в Калькутте Месси принял участие в открытии памятника в свою честь высотой 70 футов (21,3 м).