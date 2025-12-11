 Перейти к основному контенту
Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии

Лионель Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Индии
Церемония состоится в Калькутте в рамках турне аргентинского футболиста по Индии
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси 13 декабря посетит индийскую Калькутту, где примет участие в открытии памятника в свою честь высотой 70 футов (21,3 м), пишет Би-би-си.

Монумент изготовили за 27 дней.

Также в Калькутте будет фан-зона со статуей сидящего на троне Месси и репликами его трофеев, а также копия дома аргентинца в Майами.

Месси в рамках «тура величайшего игрока всех времен» (GOAT) также посетит Хайдарабад, Мумбаи и Дели. Его будут сопровождать одноклубники по «Интер Майами» Луис Суарес и Родриго де Пауль, с которыми он ранее стал чемпионом MLS.

Нападающему посвящена открытая в 2016 году в Буэнос-Айресе бронзовая статуя, памятник Месси также хотят сделать на домашнем стадионе «Барселоны».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Лионель Месси Индия
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
