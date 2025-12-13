Аршавин подтвердил информацию об урезании бюджета в «Зените»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, который сейчас занимает должность заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию, рассказал в ролике на YouTube-канале Fonbet об урезании бюджета в петербургском клубе.
Ранее футбольный агент Герман Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!» заявил, что «Зенит» перешел на режим экономии после прихода Константина Зырянова на пост председателя правления петербургского клуба.
На вопрос, правда ли это, Аршавин ответил: «Да».
По словам Аршавина, режим экономии проявляется в урезании бюджета, но это не говорит о том, что российские футболисты будут больше играть за «Зенит».
В августе председателем правления «Зенита» стал бывший футболист сборной России Константин Зырянов, он сменил Александра Медведева.
Аршавин летом продлил контракт с «Зенитом» на два года.
