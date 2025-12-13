 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Аршавин подтвердил информацию об урезании бюджета в «Зените»

Ранее футбольный агент Герман Ткаченко сообщал, что петербургский клуб перешел в режим экономии после избрания Константина Зырянова на пост председателя правления клуба в конце августа
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, который сейчас занимает должность заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию, рассказал в ролике на YouTube-канале Fonbet об урезании бюджета в петербургском клубе.

Ранее футбольный агент Герман Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!» заявил, что «Зенит» перешел на режим экономии после прихода Константина Зырянова на пост председателя правления петербургского клуба.

На вопрос, правда ли это, Аршавин ответил: «Да».

По словам Аршавина, режим экономии проявляется в урезании бюджета, но это не говорит о том, что российские футболисты будут больше играть за «Зенит».

В августе председателем правления «Зенита» стал бывший футболист сборной России Константин Зырянов, он сменил Александра Медведева.

Аршавин летом продлил контракт с «Зенитом» на два года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Андрей Аршавин
Андрей Аршавин фото
Андрей Аршавин
спортсмен, футболист
29 мая 1981 года
