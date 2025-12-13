The Ring узнал, что Фьюри проведет бой с Джошуа в 2026 году
Бывшие чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в 2026 году в Эр-Рияде. Об этом сообщает The Ring.
Их поединок возглавит турнир Riyadh Season. Дата турнира пока неизвестна.
37-летний Фьюри, бывший чемпион WBC, проиграл два последних поединка — в мае и декабре 2024 года украинцу Александру Усику решением судей. Украинец тогда стал абсолютным чемпионом мира.
36-летний Джошуа — бывший чемпион WBO, WBA и IBF. На 19 декабря у него запланирован бой с блогером Джейком Полом.
На счету Фьюри 34 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге, у Джошуа 28 побед при четырех поражениях.
