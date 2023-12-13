УЕФА второй раз за три месяца наказал Украину за расистское поведение фанатов

УЕФА второй раз за три месяца наказал Украину за расизм на трибунах

УАФ оштрафована на €20 тыс. по итогам матча с Италией в отборочном турнире Евро-2024. В сентябре украинскую ассоциацию наказывали аналогичным штрафом за флаги с эмблемой «Азова» (запрещен в России как террористическая организация)

Болельщики в матче квалификации Евро-2024 Украина — Италия (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) штрафом в размере €20 тыс. и частичным закрытием трибун в следующем домашнем матче сборной Украины за расистcкое поведение болельщиков в игре отборочного турнира Евро-2024 с командой Италии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Матч с итальянцами прошел 20 ноября в немецком Леверкузене и завершился со счетом 0:0.

На следующем матче сборной Украины должен быть закрыт один из секторов минимум на 5 тыс. мест.

Сборная Украины не смогла квалифицироваться в финальную часть Евро по итогам группового раунда и в марте сыграет в стыковых матчах — сначала с командой Боснии и Герцеговины, а в случае успеха — с победителем пары Израиль — Исландия.

В конце сентября УЕФА оштрафовал УАФ на €33 тыс. за поведение болельщиков в матчах с Англией и Италией, в том числе на €20 тыс. за расизм — в игре с англичанами на трибунах вывешивали флаги с эмблемой батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).