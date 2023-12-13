Карлсен заплатит €10 тыс. за скандал с обвинением американца в обмане

Норвежец снялся с турнира после поражения от американца Ниманна, которого он заподозрил в читерстве. FIDE после разбирательства решила, что Карлсен показал плохой пример другим шахматистам

Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена оштрафовали на €10 тыс. за необоснованное снятие с турнира Sinquefield Cup в 2022 году после поражения от американца Ханса Моке Ниманна, которого он заподозрил в жульничестве. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Ниманн обыграл Карлсена на турнире в Сент-Луисе в сентябре 2022 года, после чего норвежец снялся с соревнований, а гроссмейстер Хикару Накамура заявил, что Карлсен заподозрил соперника в жульничестве.

Дело сначала расследовала комиссия FIDE по честной игре, а потом она передала его в дисциплинарную и этическую комиссию. Карлсена заподозрили в необоснованном обвинении в жульничестве, попытке опорочить честь, унизить репутацию FIDE и снятии с турнира без уважительной причины.

Рассмотрение дела приостанавливалось на время судебной тяжбы между гроссмейстерами, которая завершилась урегулированием. Тогда Ниманна восстановили на Chess.com (заблокирован в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры), а Карлсен согласился с ним играть в будущем, но американец не смог отсудить у норвежца $100 млн за «ложные обвинения».

Поскольку Ниманн признавался, что жульничал в юности, и с учетом отчета Chess.com, в котором портал допустил читерство американца в сотне онлайн-партий, но не нашел доказательств обмана в играх за доской, Карлсена признали невиновным по первым трем пунктам, но за «плохой пример» другим шахматистам (снятие с турнира вместо конфиденциальной жалобы) оштрафовали.

Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, действующий чемпион мира по рапиду и блицу.