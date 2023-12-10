FIDE: Непомнящий, Свидлер и Дубов сыграют на чемпионате мира по рапиду и блицу

Непомнящий примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу

Турнир пройдет в Самарканде с 26 по 30 декабря, россияне выступят на нем в нейтральном статусе

Ян Непомнящий (Фото: АГН Москва / Global Look Press )

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Даниил Дубов вошли в число участников чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир пройдет c 26 по 30 декабря. Действующим чемпионом и в быстрых шахматах, и в блице является норвежец Магнус Карлсен, который будет защищать титулы.

Также в столице Узбекистана сыграют Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Шахрияр Мамедьяров (Азбербайджан) и другие шахматисты.

В женском турнире выступят россиянки Александра Горячкина, Полина Шувалова и Екатерина Лагно, Александра Костенюк (Швейцария), Бибисара Асаубаева (Казахстан), Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и другие.