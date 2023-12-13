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Спорт ,  
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Коллина после ЧП в Турции назвал «раком» агрессию к судьям

ФИФА: Агрессия против арбитров — это рак, который может убить футбол
Глава судейского комитета ФИФА назвал ужасным нападение на арбитра в турецком чемпионате и заявил, что никакие решения рефери не могут стать поводом их бить или поджигать их машины
Пьерлуиджи Коллина
Пьерлуиджи Коллина (Фото: Toto Marti / Keystone Press Agency)

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что никто в мире не должен пережить такой опыт, как избитый после матча в Турции арбитр Халил Умут Мелер. Заявление Коллины опубликовала пресс-служба ФИФА.

11 декабря президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа и еще несколько человек после игры с «Ризеспором» (1:1) и напали на Мелера прямо на поле. Коджу задержали, он подал в отставку, а Федерация футбола Турции приостановила чемпионаты всех лиг на неопределенное время.

«Кадры, на которых Халил Умут лежит на земле и защищает руками голову, пока его пинают, как и фото синяка под его глазом, ужасают», — заявил Коллина, отметив, что еще ужаснее то, что тысячи арбитров во всем мире страдают от словесной и физической агрессии, но об этом не сообщается в СМИ.

В Турции отложили матчи всех футбольных лиг после нападения на судью
Спорт
Халил&nbsp;Умут&nbsp;Мелер

Коллина напомнил, что называл агрессию против судей «раком, который может убить футбол». По словам главы судейского комитета, нельзя бить арбитров за их решения или поджигать их машины за назначенный пенальти, что нередко происходит в некоторых странах.

Коджа объяснял нападение на арбитра «неправильными» решениями и «провокационным поведением», а Мелер заявил, что президент столичного клуба угрожал ему убийством.

Во время игры клубу из Анкары не засчитали гол после видеопросмотра, а на 51-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Игрок «Ризеспора» также заработал удаление в концовке матча, но после этого его команда смогла сравнять счет.

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Анна Сатдинова
Футбол ФИФА Турция

Пространство выбора

Быстрое заселение

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