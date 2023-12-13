Лучший бомбардир РПЛ получил травму

Федерация футбола Колумбии сообщила, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил мышечную травму и не сможет помочь сборной в предстоящей игре с Мексикой. Кассьерра с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ

Матео Кассьерра (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра из-за мышечной травмы не сможет сыграть за сборную Колумбии в ближайшем матче, сообщила пресс-служба Федерации футбола Колумбии.

У колумбийцев на 16 декабря запланирована товарищеская встреча с Мексикой.

«Тренер Нестор Лоренцо, его штаб и игроки желают Матео Кассьерре скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Кассьерра дебютировал в сборной в июне, сыграл два матча и забил один гол.

В «Зените» форвард отыграл в этом сезоне 22 матча и забил 15 мячей, в том числе 14 в РПЛ, где он возглавляет список лучших бомбардиров.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу вторым, уступая два очка «Краснодару».