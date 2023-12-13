Лучший бомбардир РПЛ получил травму
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра из-за мышечной травмы не сможет сыграть за сборную Колумбии в ближайшем матче, сообщила пресс-служба Федерации футбола Колумбии.
У колумбийцев на 16 декабря запланирована товарищеская встреча с Мексикой.
«Тренер Нестор Лоренцо, его штаб и игроки желают Матео Кассьерре скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
Кассьерра дебютировал в сборной в июне, сыграл два матча и забил один гол.
В «Зените» форвард отыграл в этом сезоне 22 матча и забил 15 мячей, в том числе 14 в РПЛ, где он возглавляет список лучших бомбардиров.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу вторым, уступая два очка «Краснодару».
В первом матче после возобновления турнира в марте «Зенит» сыграет дома с московским «Спартаком». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Зенита» с коэффициентом 1,55, на победу «Спартака» — с коэффициентом 5,40.
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