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Лучший бомбардир РПЛ получил травму

Сборная Колумбии: футболист «Зенита» Матео Кассьерра получил травму
Федерация футбола Колумбии сообщила, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил мышечную травму и не сможет помочь сборной в предстоящей игре с Мексикой. Кассьерра с 14 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ
Матео Кассьерра
Матео Кассьерра (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра из-за мышечной травмы не сможет сыграть за сборную Колумбии в ближайшем матче, сообщила пресс-служба Федерации футбола Колумбии.

У колумбийцев на 16 декабря запланирована товарищеская встреча с Мексикой.

«Тренер Нестор Лоренцо, его штаб и игроки желают Матео Кассьерре скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

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Кассьерра дебютировал в сборной в июне, сыграл два матча и забил один гол.

В «Зените» форвард отыграл в этом сезоне 22 матча и забил 15 мячей, в том числе 14 в РПЛ, где он возглавляет список лучших бомбардиров.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу вторым, уступая два очка «Краснодару».

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Анна Сатдинова
Футбол Зенит

Пространство выбора

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