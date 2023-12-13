«Зенит» ответил на сообщения о желании одного из лидеров покинуть клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что журналистам следует спросить игрока команды Вендела о том, вернется ли он в Россию. В последние дни в СМИ обсуждается информация, по которой бразилец может покинуть клуб

Фото: Вендел (Maksim Konstantinov / Global look press)

Информация о том, что игрок «Зенита» Вендел просил отпустить его во Фламенго, является пустопорожним слухом, заявил изданию «Чемпионат» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Вендел просил отпустить его во «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», — сказал Медведев.

На протяжении последних дней в СМИ появляется информация о возможном уходе бразильца из петербургского клуба. Например, журналист Андре Луис писал, что бразилец заявил своему агенту, что хочет играть за «Фламенго», и попросил его договориться с «Зенитом». Однако петербургский клуб не готов просто так расставаться со своим игроком, контракт которого истекает только летом 2027 года.

Венделу 26 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи, став одним из лучших футболистов чемпионата. В нынешнем сезоне он также остается одним из лидеров команды. За 16 встреч он стал автором четырех голов.

Летом Вендел пропустил подготовку к сезону и даже вначале не был включен в заявку команды на сезон. До этого главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что клубное руководство разрешило Венделу заняться поиском новой команды. При этом Семак не исключал возвращения игрока в «Зенит». Тогда писали, что Вендел решил не ехать в Россию, чтобы играть на родине. Однако ничего не произошло, бразилец вернулся в Петербург и продолжил играть за «Зенит».