Тренер «Вашингтона» заявил о беспокойстве за результативность Овечкина

Александр Овечкин не забил в десяти матчах подряд. Тренер Спенсер Карбери заявил, что шансов отличиться у россиянина все меньше. А почему у него не пошла игра в звене с Евгением Кузнецовым — вопрос на миллион долларов

Александр Овечкин (Фото: Daniel Bartel / USA TODAY Sports / Reuters)

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил The Washington Post, что не знает, как повысить результативность капитана команды Александра Овечкина, у которого не идет игра ни с кем из партнеров.

Овечкин с начала сезона забросил пять шайб и в последней игре с «Чикаго Блэкхокс» (4:2) повторил свой антирекорд — десять матчей без голов. В ноябре главный ассистент Овечкина швед Никлас Бэкстрем приостановил карьеру.

Карбери признался, что его не беспокоила результативность Овечкина в начале сезона. «Бомбардиры могут переживать взлеты и падения, но если у них есть шансы, в конечном итоге они начнут реализовываться. В последнее время шансы (Овечкина) начали иссякать, за исключением вбрасываний», — сказал тренер.

Карбери пытался ставить Овечкина в одно звено с Евгением Кузнецовым, но эта связка оказалась неудачной. «Это вопрос на миллион долларов. Я потерял сон, пытаясь понять, почему. Я разговаривал с ними обоими вместе и по отдельности, наблюдал за каждой секундой их совместной смены. Все просто возвращается к одному результату — не работает», — отметил Карбери.