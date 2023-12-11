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Тренер «Вашингтона» заявил о беспокойстве за результативность Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери: «Шансы Овечкина забить гол стали иссякать»
Александр Овечкин не забил в десяти матчах подряд. Тренер Спенсер Карбери заявил, что шансов отличиться у россиянина все меньше. А почему у него не пошла игра в звене с Евгением Кузнецовым — вопрос на миллион долларов
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Daniel Bartel / USA TODAY Sports / Reuters)

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил The Washington Post, что не знает, как повысить результативность капитана команды Александра Овечкина, у которого не идет игра ни с кем из партнеров.

Овечкин с начала сезона забросил пять шайб и в последней игре с «Чикаго Блэкхокс» (4:2) повторил свой антирекорд — десять матчей без голов. В ноябре главный ассистент Овечкина швед Никлас Бэкстрем приостановил карьеру.

Карбери признался, что его не беспокоила результативность Овечкина в начале сезона. «Бомбардиры могут переживать взлеты и падения, но если у них есть шансы, в конечном итоге они начнут реализовываться. В последнее время шансы (Овечкина) начали иссякать, за исключением вбрасываний», — сказал тренер.

Овечкин повторил свой антирекорд
Спорт
Александр Овечкин

Карбери пытался ставить Овечкина в одно звено с Евгением Кузнецовым, но эта связка оказалась неудачной. «Это вопрос на миллион долларов. Я потерял сон, пытаясь понять, почему. Я разговаривал с ними обоими вместе и по отдельности, наблюдал за каждой секундой их совместной смены. Все просто возвращается к одному результату — не работает», — отметил Карбери.

«Чикаго» 13 декабря (6:00 мск) проведет матч с «Эдмонтон Ойлерз». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Чикаго» в основное время с коэффициентом 5,80, на победу «Эдмонтона» — с коэффициентом 1,43.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин

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Выгодные ставки

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