В Турции отложили матчи всех футбольных лиг после нападения на судью
Матчи всех футбольных лиг в чемпионате Турции приостановлены на неопределенный срок после инцидента с нападением на судью. Об этом сообщается на сайте федерации футбола страны.
Накануне, после встречи 15-го тура в высшем дивизионе, президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и избил судью матча с «Ризеспором» (1:1) Халила Умута Мелера. По ходу этой игры Мелер не засчитал гол форварда «Анкарагюджю» Али Соу, который принадлежит «Ростову» и выступает в Турции в аренде, а позднее удалил гамбийца. «Ризеспор» сравнял счет в матче в компенсированное ко второму тайму время благодаря голу взятого в аренду у московского ЦСКА Адольфо Гайча.
«Гнусное нападение было совершено не только против Халила Умута Мелера. Оно было совершено против всего турецкого футбола. Все, кто преследовал судей и поощрял преступления против судей, являются соучастниками этого гнусного преступления. Безответственные заявления президентов клубов, менеджеров, тренеров и комментаторов в адрес судей подготовили почву для сегодняшней гнусной атаки», — говорится в заявлении Федерации футбола Турции.
Там также отметили, что против виновных и зачинщиков этого нападения были возбуждены уголовные дела, «которых те заслуживают». «Ответственный клуб, президент клуба, его менеджеры и все преступники, напавшие на Халила Умута Мелера, будут наказаны самым суровым образом. По решению совета директоров Федерации футбола Турции, матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок», — сказано в заявлении.
В «Анкарагюджю» извинились за нападение на судью. «Мы опечалены инцидентом. Приносим извинения турецкой футбольной общественности и всему спортивному сообществу за печальный инцидент, произошедший после матча с «Ризеспором», — говорится в заявлении клуба в соцсети X.
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в Х, что два человека были задержаны после нападения на судью, а президент «Анкарагюджю» пока находится в больнице (причина госпитализации не называется). «Фарук Коджа находится на лечении в больнице под наблюдением наших сил безопасности. После лечения будут проведены процедуры задержания. По указаниям госпрокуратуры запада Анкары, задержаны К. Ч. и Ш.Ш., участвовавшие в нападении на судью», — написал он.
«Анкарагюджю» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 18 очков.
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