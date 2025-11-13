 Перейти к основному контенту
В Турции дисквалифицировали 102 футболиста из двух главных лиг за ставки

Турецкая федерация дисквалифицировала 102 футболиста из двух топ-лиг за ставки
TFF 10 ноября сообщила о временном отстранении 1024 игроков из четырех дивизионов. В отношении 102 игроков санкции вынесли — их отстранили на сроки от 45 дней до года
Эрен Элмалы &nbsp;
Эрен Элмалы   (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Турецкая федерация футбола (TFF) дисквалифицировала 102 игрока из Суперлиги и Первой лиги на сроки от 45 дней до года в рамках расследования предполагаемых незаконных ставок на матчи, сообщает Reuters.

Речь идет о 25 игроках Суперлиги и 77 футболистах второго дивизиона.

Среди прочих защитник «Галатасарая» и сборной Турции Эрен Элмалы отстранен на полтора месяца, а его одноклубник Метехан Балтаджи — на девять месяцев.

10 ноября TFF сообщила об отстранении 1024 игроков, большая часть из них — из третьего и четвертого дивизионов, где соревнования приостановили на две недели.

TFF также сообщила, что запросила у ФИФА дополнительное трансферное окно на национальном уровне, чтобы дать возможность клубам компенсировать потери.

Ранее в ноябре TFF отстранила 149 судей за ставки на матчи.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Турция

