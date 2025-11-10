В Турции более тысячи футболистов отстранили по подозрению в ставках
Турецкая федерация футбола (TFF) сообщила, что направила в дисциплинарный комитет дела 1024 игроков, в том числе 27 футболистов суперлиги, по подозрению в нелегальных ставках. Все эти игроки временно отстранены, отмечает Reuters.
Соревнования в третьем и четвертом дивизионах приостановлены на две недели — в этих лигах разбирательства затронут 282 и 629 игроков соответственно, отмечает Anadolu.
TFF попросит ФИФА открыть 15-дневное трансферное окно для переходов внутри страны, чтобы команды смогли восполнить потери в составах.
В понедельник в Турции задержали восемь человек, включая главу одного из клубов суперлиги — по данным Anadolu, это Мурат Озкая из стамбульского «Эюпспора».
Клубы суперлиги по-разному отреагировали на действия федерации. «Бешикташ» заступился за своих игроков — вратаря Эрсина Дестаноглу и полузащитника Неджипа Уйсала, а «Фатих Карагюмрюк» поддержал решение TFF, но призвал помнить о презумпции невиновности.
Ранее расследование TFF выявило, что 371 из 571 действующего судьи профессиональных лиг страны имели аккаунты для ставок, 152 активно делали ставки.
