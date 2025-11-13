Биатлонистку сборной Франции обвинили в попытке испортить чужую винтовку
Французскую биатлонистку Жанну Ришар поймали за попыткой изменить настройки винтовки коллеги по сборной Осеан Мишлон в концовке прошлого сезона, пишет Le Dico du Sport.
Свидетелем стала Жюстин Бреза-Буше, дело было урегулировано внутри команды. Однако Ришар, отрицавшая обвинения, пропустила летние сборы команды.
La Depeche со ссылкой на L'Equipe пишет, что 23-летняя Ришар хотела сделать заявление для прессы, но ее отговорили тренеры.
На прошлой неделе дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) дисквалифицировал на полгода лидера сборной Жюлью Симон, которая ранее получила условный срок по делу о мошенничестве.
В октябре Симон приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения за мошенничество с чужими банковскими картами, которыми она оплачивала покупки в интернете. Среди пострадавших оказалась Бреза-Буше. Сама спортсменка отрицала все обвинения, заявив о краже личных данных.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций