Биатлонистку сборной Франции обвинили в попытке испортить чужую винтовку

В концовке прошлого сезона Жанна Ришар пыталась что-то поменять в настройках винтовки Осеан Мишлон, пишет Le Dico du Sport, но дело уладили внутри команды

Жанна Ришар (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Французскую биатлонистку Жанну Ришар поймали за попыткой изменить настройки винтовки коллеги по сборной Осеан Мишлон в концовке прошлого сезона, пишет Le Dico du Sport.

Свидетелем стала Жюстин Бреза-Буше, дело было урегулировано внутри команды. Однако Ришар, отрицавшая обвинения, пропустила летние сборы команды.

La Depeche со ссылкой на L'Equipe пишет, что 23-летняя Ришар хотела сделать заявление для прессы, но ее отговорили тренеры.

На прошлой неделе дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) дисквалифицировал на полгода лидера сборной Жюлью Симон, которая ранее получила условный срок по делу о мошенничестве.

В октябре Симон приговорили к трем месяцам условного тюремного заключения за мошенничество с чужими банковскими картами, которыми она оплачивала покупки в интернете. Среди пострадавших оказалась Бреза-Буше. Сама спортсменка отрицала все обвинения, заявив о краже личных данных.