Биатлонистку Симон приговорили к условному заключению за мошенничество
Призер Олимпийских игр и французская биатлонистка Жюлья Симон получила три месяца условного тюремного заключения за мошенничество с банковской картой. Об этом сообщает газета L'Equipe.
Французская биатлонистка также обязана заплатить штраф в размере €15 тыс.
В 2023 году СМИ сообщили, что Симон подозревается в использовании не принадлежащих ей банковских карт для покупок в интернет-магазинах. Событие произошло годом ранее на международном фестивале Blink в Норвегии.
Против Симон было подано две жалобы: от ее партнерши по национальной сборной, олимпийской чемпионки 2022 года Жюстин Бреза-Буше, а также от неназванного сотрудника сборной Франции. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, оценивается более чем в €1 тыс. Сама Симон ранее отрицала свою причастность к инциденту.
В октябре 2023 года Жюлья Симон была задержана для дачи показаний по обвинениям в мошенничестве, краже и злоупотреблении служебным положением. После допроса спортсменку отпустили.
29-летняя Жюлья Симон — титулованная французская биатлонистка. Она является десятикратной чемпионкой мира, серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете и обладательницей Кубка мира сезона 2022/23.
