Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Биатлонистку Симон приговорили к условному заключению за мошенничество

Французская биатлонистка Жюлья Симон получила условный срок за мошенничество
Французская биатлонистка Жюлья Симон также обязана выплатить штраф в размере €15 тыс.
Жюлья Симон
Жюлья Симон (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Призер Олимпийских игр и французская биатлонистка Жюлья Симон получила три месяца условного тюремного заключения за мошенничество с банковской картой. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Французская биатлонистка также обязана заплатить штраф в размере €15 тыс.

В 2023 году СМИ сообщили, что Симон подозревается в использовании не принадлежащих ей банковских карт для покупок в интернет-магазинах. Событие произошло годом ранее на международном фестивале Blink в Норвегии.

Против Симон было подано две жалобы: от ее партнерши по национальной сборной, олимпийской чемпионки 2022 года Жюстин Бреза-Буше, а также от неназванного сотрудника сборной Франции. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, оценивается более чем в €1 тыс. Сама Симон ранее отрицала свою причастность к инциденту.

В октябре 2023 года Жюлья Симон была задержана для дачи показаний по обвинениям в мошенничестве, краже и злоупотреблении служебным положением. После допроса спортсменку отпустили.

29-летняя Жюлья Симон — титулованная французская биатлонистка. Она является десятикратной чемпионкой мира, серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете и обладательницей Кубка мира сезона 2022/23.

