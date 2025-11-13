«Авангард» второй раз в сезоне обыграл финалиста Кубка Гагарина
Омский «Авангард» переиграл челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:2.
У хозяев льда отличились Джованни Фьоре (4-я минута), Майкл Маклауд (32) и Эндрю Потуральски (57).
У «Трактора» забивали Виталий Кравцов (8) и Михаил Григоренко (31).
«Авангард» второй раз в этом чемпионате победил «Трактор», который в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина.
Омичи прервали серию из трех поражений, а «Трактор» проиграл впервые за три матча. Команды занимают третье и пятое места в Восточной конференции соответственно.
