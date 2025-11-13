«Авангард» второй раз в сезоне обыграл финалиста Кубка Гагарина

«Авангард» второй раз в сезоне обыграл «Трактор»

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» переиграл челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:2.

У хозяев льда отличились Джованни Фьоре (4-я минута), Майкл Маклауд (32) и Эндрю Потуральски (57).

У «Трактора» забивали Виталий Кравцов (8) и Михаил Григоренко (31).

«Авангард» второй раз в этом чемпионате победил «Трактор», который в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина.

Омичи прервали серию из трех поражений, а «Трактор» проиграл впервые за три матча. Команды занимают третье и пятое места в Восточной конференции соответственно.