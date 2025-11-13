 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 3,9 2 6,3 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,4 2 12 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 8,5 x 4,6 2 1,45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,21 x 6,2 2 14 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,73 x 52 2 2,16 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

39-летнего Радулова включили в состав сборной на Кубок «Первого канала»

39-летнего Радулова включили в состав «России 25» на Кубок «Первого канала»
Роман Ротенберг вызвал на турнир в Новосибирске игроков 13 клубов КХЛ
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал окончательный состав на Кубок «Первого канала», который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря.

Фото: ФХР
Фото: ФХР

В сборную вызвали хоккеистов из 13 клубов КХЛ. Средний возраст игроков — 25 лет, при этом в состав включили 39-летнего нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

Лучшего бомбардира КХЛ Владимира Ткачева на турнир не вызвали, но в состав попал его одноклубник из «Металлурга» Роман Канцеров, который лидирует в списке снайперов.

В октябре Ротенберг говорил, что в Кубке «Первого канала» в этом году сыграют также сборные Белоруссии и Казахстана. Сборную мира КХЛ в этом году решили не приглашать.

Сборные России и Белоруссии с 2022 года отстранены от турниров IIHF, россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.

Вместо основной сборной в товарищеских матчах участвует команда «Россия 25» во главе с Ротенбергом.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФХР Роман Ротенберг сборная России по хоккею Александр Радулов

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В 2026 году Матч звезд КХЛ пройдет в новом формате
Спорт
Лидер КХЛ вернул в состав отстраненного из-за плохой формы чемпиона НХЛ
Спорт
Чемпион КХЛ в составе ЦСКА перешел в «Адмирал»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В Карелии упал истребитель Су-30 Политика, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
На Украине проверят все госкомпании из-за скандала с другом Зеленского Политика, 19:44
«Авангард» второй раз в сезоне обыграл финалиста Кубка Гагарина Спорт, 19:35
Сотрудницу полиции задержали в Челябинске за связи с ОПГ «Махонинские» Общество, 19:35
Как Трамп переместился в центр скандала вокруг дела Эпштейна Политика, 19:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Самолет из Марселя сел в Калининграде, куда должен прибыть Гросси Политика, 19:22
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 19:19
Минпромторг ответил на жалобы химчисток о зависимости от импорта Общество, 19:18
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 19:15
В Севастополе сработала ПВО Политика, 19:06
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00