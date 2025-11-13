39-летнего Радулова включили в состав сборной на Кубок «Первого канала»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал окончательный состав на Кубок «Первого канала», который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря.
В сборную вызвали хоккеистов из 13 клубов КХЛ. Средний возраст игроков — 25 лет, при этом в состав включили 39-летнего нападающего «Локомотива» Александра Радулова.
Лучшего бомбардира КХЛ Владимира Ткачева на турнир не вызвали, но в состав попал его одноклубник из «Металлурга» Роман Канцеров, который лидирует в списке снайперов.
В октябре Ротенберг говорил, что в Кубке «Первого канала» в этом году сыграют также сборные Белоруссии и Казахстана. Сборную мира КХЛ в этом году решили не приглашать.
Сборные России и Белоруссии с 2022 года отстранены от турниров IIHF, россияне также не выступают в Евротуре, одним из этапов которого был декабрьский турнир сборных.
Вместо основной сборной в товарищеских матчах участвует команда «Россия 25» во главе с Ротенбергом.
