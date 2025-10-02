Сборная мира КХЛ не выступит на Кубке Первого канала

Фото: ФХР

Сборная мира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не сыграет в Кубке Первого канала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Такое решение КХЛ приняла совместно с Федерацией хоккея России.

Составленная из легионеров сборная мира в 2024 году впервые выступила на Кубке Первого канала, где заняла третье место. Команда одержала одну победу — над Казахстаном (3:1).

Кубок первого канала в 2025 году пройдет в Новосибирске 11-14 декабря.

В турнире примут участие действующий победитель сборная «России 25», команды Белоруссии и Казахстана.

В сентябре ФХР сообщил, что ведет переговоры по четвертому участнику турнира, он будет объявлен в ближайшее время.