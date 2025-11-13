«Спартак» оштрафовали за неявку Станковича на пресс-конференцию
Московский «Спартак» заплатит штраф в размере 20 тыс. руб. за неявку Деяна Станковича на пресс-конференцию после игры с грозненским «Ахматом». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.
«Спартак» 9 ноября победил в Грозном со счетом 2:1. После игры Станкович повздорил с журналистом во время флеш-интервью, а его отсутствие на пресс-конференции в клубе объяснили сорванным голосом.
«Вместо Станковича в пресс-конференции участвовал тренер Ненад Сакич. Штраф «Спартаку» — 20 тыс. руб.», — сказал Григорьянц.
Также «красно-белые» заплатят 100 тыс. руб. за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Локомотива» и ЦСКА в кубковом матче с «железнодорожниками» (3:1).
Станковича 11 ноября уволили из «Спартака», вместо него команду временно возглавил Вадим Романов.
