Тренер клуба РПЛ пропустит два матча за оскорбление игрока «Локомотива»
Главному тренеру «Оренбурга» Ильдару Ахметзянову не отменили красную карточку в игре с «Локомотивом», его дополнительно отстранили на два матча, заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. Его слова приводит «Матч ТВ».
Ахметзянов получил прямую красную карточку в компенсированное время матча 9 ноября (0:1). В протоколе указано, что тренера наказали так за преднамеренное покидание технической зоны «для совершения действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника».
«Установили, что Ахметзянов совершал провокационные действия в подстрекательной манере в отношении игрока Комличенко, оскорблял его», — сказал Григорьянц.
Николай Комличенко в том матче стал автором единственного мяча — он реализовал пенальти на 72-й минуте.
Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября вместо Владимира Слишковича. Команда идет 14-й в таблице РПЛ.
Два следующих матча «Оренбург» проведет дома против «Балтики» и гостях с ЦСКА 22 и 29 ноября соответственно.
