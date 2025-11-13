Тренер «Оренбурга» пропустит два матча за «подстрекательские действия»

Тренер клуба РПЛ пропустит два матча за оскорбление игрока «Локомотива»

У тренера «Оренбурга» Ахметзянова произошел конфликт с форвардом «Локомотива» Комличенко в концовке матча. Тренеру дали два матча дисквалификации за оскорбление игрока

Ильдар Ахметзянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главному тренеру «Оренбурга» Ильдару Ахметзянову не отменили красную карточку в игре с «Локомотивом», его дополнительно отстранили на два матча, заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ахметзянов получил прямую красную карточку в компенсированное время матча 9 ноября (0:1). В протоколе указано, что тренера наказали так за преднамеренное покидание технической зоны «для совершения действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника».

«Установили, что Ахметзянов совершал провокационные действия в подстрекательной манере в отношении игрока Комличенко, оскорблял его», — сказал Григорьянц.

Николай Комличенко в том матче стал автором единственного мяча — он реализовал пенальти на 72-й минуте.

Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября вместо Владимира Слишковича. Команда идет 14-й в таблице РПЛ.

Два следующих матча «Оренбург» проведет дома против «Балтики» и гостях с ЦСКА 22 и 29 ноября соответственно.