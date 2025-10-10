Клуб РПЛ назначил нового главного тренера
Ильдар Ахметзянов назначен главным тренером «Оренбурга». Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.
Срок контракта с 41-летним специалистом не уточняется.
«Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ. Последние четыре матча в турнире команда проиграла, после чего отправила в отставку Владимира Слишковича.
Ахметзянов был главным тренером КАМАЗа с 2020 года и вывел команду в Первую лигу. Клуб из Набережных Челнов накануне объявил об уходе тренера.
Ахметзянов в качестве игрока выступал за «Нефтехимик», «Амкар», «Сибирь», «Кубань» и КАМАЗ, с 2017 года входил в тренерский штаб команды из Набережных Челнов.
В ближайшем матче «Оренбург» 18 октября сыграет в РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».
