Клуб РПЛ назначил нового главного тренера

41-летний Ильдар Ахметзянов, который покинул КАМАЗ, сменил в «Оренбурге» Владимира Слишковича

Ильдар Ахметзянов (Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»)

Ильдар Ахметзянов назначен главным тренером «Оренбурга». Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Срок контракта с 41-летним специалистом не уточняется.

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ. Последние четыре матча в турнире команда проиграла, после чего отправила в отставку Владимира Слишковича.

Ахметзянов был главным тренером КАМАЗа с 2020 года и вывел команду в Первую лигу. Клуб из Набережных Челнов накануне объявил об уходе тренера.

Ахметзянов в качестве игрока выступал за «Нефтехимик», «Амкар», «Сибирь», «Кубань» и КАМАЗ, с 2017 года входил в тренерский штаб команды из Набережных Челнов.

В ближайшем матче «Оренбург» 18 октября сыграет в РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».