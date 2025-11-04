Бой победившего Тайсона блогера против чемпиона WBA отменен

Поединок должен был пройти 14 ноября в Майами

Джервонта Дэвис и Джейк Пол (Фото: Megan Briggs / Getty Images for Netflix)

Боксерский поединок американского блогера Джейка Пола против чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса отменен, сообщила промоутерская компания Most Valuable Promotions в соцсети Х.

Поединок должен был пройти 14 ноября в Майами, его должен был транслировать Netflix.

«Мы по-прежнему планируем, что поединок Джейка Пола возглавит боксерский вечер на Netflix в 2025 году. Подробности о новой дате, месте проведения, сопернике Джейка и дополнительных боях будут опубликованы, как только будут окончательно определены», — заявил Накиса Бидариан, генеральный директор Most Valuable Promotions.

Всего на счету Пола 12 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В ноябре 2024 года он победил бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 58-летнего Майка Тайсона.

Пол как блогер раскрутился в социальной сети Vine (на момент ее закрытия на него были подписаны 5 млн человек). На YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizaardvark, телесериал Disney. В боксе Джейк Пол дебютировал в декабре 2019 года.