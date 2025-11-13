После избиения баскетболиста ЦСКА в ночном клубе возбудили уголовное дело

После избиения баскетболиста ЦСКА Ершова в ночном клубе возбудили уголовное дело

Подмосковная полиция разыскивает подозреваемого в нападении на 18-летнего Владимира Ершова, который попал в реанимацию с травмой головы. Баскетболиста накануне выписали из больницы. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы

Владимир Ершов (Фото: cskabasket.ru)

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после избиения 18-летнего баскетболиста системы ЦСКА в ночном клубе города Раменское, сообщила пресс-служба подмосковного СК.

Дело возбуждено по пп. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет).

В пресс-службе регионального ГУ МВД отметили, что правонарушитель 1999 года рождения установлен, его разыскивают.

4 ноября в ЦСКА заявили, что 18-летний защитник молодежной команды Владимир Ершов находится в больнице в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Позднее его перевезли в Москву, 7 ноября перевели из реанимации, а 12 ноября выписали.

Ершов в этом сезоне провел девять матчей в молодежном чемпионате за «ЦСКА-Юниор».