Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА выписали из больницы

В начале ноября 18-летний Владимир Ершов попал в больницу в Раменском с черепно-мозговой травмой, позднее его перевели в Москву. Баскетболист продолжит восстановление дома

Владимир Ершов (Фото: Телеграм-канал ПБК ЦСКА)

Баскетболиста «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова, получившего черепно-мозговую травму в результате избиения в подмосковном ночном клубе, выписали из больницы, сообщила пресс-служба клуба.

Спортсмен продолжит восстановление дома.

Ершова избили в одном из развлекательных заведений подмосковного Раменского. ЦСКА 4 ноября сообщил, что 18-летний игрок находится в больнице в тяжелом состоянии. Позднее его перевезли в Москву, 7 ноября спортсмена перевели из реанимации.

Ершов, чей рост составляет 204 см, играет на позиции защитника, в этом сезоне провел девять матчей в молодежном чемпионате.

В мае 2023 года в центре Москвы избили другого игрока ЦСКА — Алексея Шведа, он больше недели пробыл в больнице с черепно-мозговой травмой.