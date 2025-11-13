Финал Евро-2028 пройдет на стадионе «Уэмбли»
Финальный матч чемпионата Европы по футболу в 2028 году пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
9 июня в Кардиффе состоится первый матч турнира. Полуфинальные игры пройдут также на стадионе «Уэмбли». Матч за трофей состоится 9 июля.
Всего в турнире сыграют 24 команды. 20 из них будут определены по результатам квалификационных матчей: 12 команд займут первые места в своих группах, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места также получат право на участие.
Оставшиеся две путевки в финальную стадию будут разыграны в стыковых матчах. В них примут участие команды, занявшие вторые места в группах, но не прошедшие по итогам прямого отбора, а также лучшие сборные Лиги наций, не попавшие в турнир напрямую.
Чемпионат Европы 2028 года пройдет на территории Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Хозяевам турнира УЕФА гарантировал два места в групповом этапе. Эти места достанутся командам, показавшим наилучшие результаты в квалификации.
В связи с конфликтом на Украине, сборная России отстранена от турниров УЕФА. Команда не принимала участия в прошедшем чемпионате Европы 2024 года, победу в котором одержала сборная Испании.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций