Финал Евро-2028 пройдет на стадионе «Уэмбли»

Матч открытия состоится в Кардиффе 9 июня 2028 года

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Финальный матч чемпионата Европы по футболу в 2028 году пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

9 июня в Кардиффе состоится первый матч турнира. Полуфинальные игры пройдут также на стадионе «Уэмбли». Матч за трофей состоится 9 июля.

Всего в турнире сыграют 24 команды. 20 из них будут определены по результатам квалификационных матчей: 12 команд займут первые места в своих группах, а восемь лучших команд из числа занявших вторые места также получат право на участие.

Оставшиеся две путевки в финальную стадию будут разыграны в стыковых матчах. В них примут участие команды, занявшие вторые места в группах, но не прошедшие по итогам прямого отбора, а также лучшие сборные Лиги наций, не попавшие в турнир напрямую.

Чемпионат Европы 2028 года пройдет на территории Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Хозяевам турнира УЕФА гарантировал два места в групповом этапе. Эти места достанутся командам, показавшим наилучшие результаты в квалификации.

В связи с конфликтом на Украине, сборная России отстранена от турниров УЕФА. Команда не принимала участия в прошедшем чемпионате Европы 2024 года, победу в котором одержала сборная Испании.