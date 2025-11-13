Отбывший отстранение за кокаин Морозов вошел в пул тестирования РУСАДА

Морозова включили в пул тестирования РУСАДА после дисквалификации за кокаин

Вместе с хоккеистом Иваном Морозовым в пул также включены Никита Коростелев и Адам Ружичка, представляющие московский «Спартак»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) внесло трех хоккеистов московского «Спартака» в обновленный расширенный пул допинг-тестирования, в том числе и Ивана Морозова, который ранее отбыл дисквалификацию за употребление кокаина. Это следует из документа, размещенного на сайте организации.

Обновленный расширенный пул допинг-тестирования РУСАДА включает 22 хоккеиста КХЛ. Из московского «Спартака» под контроль попали трое: Морозов, Никита Коростелев и Адам Ружичка. Также в этот список включены три игрока ЦСКА — Кирилл Долженков, Тахир Мингачев и Никита Нестеров.

В пул тестирования также вошли по два игрока из «Лады» (Иван Бочаров и Артем Земченок), СКА (Николай Голдобин и Никита Зайцев), «Автомобилиста» (Анатолий Голышев и Данил Романцев), московского «Динамо» (Никита Гусев и Антон Слепышев), «Металлурга» (Илья Набоков и Егор Яковлев) и «Локомотива» (Александр Радулов и Андрей Сергеев).

По одному представителю — из «Трактора» (Григорий Дронов), «Салавата Юлаева» (Ярослав Цулыгин), «Авангарда» (Дамир Шарипзянов) и «Сибири» (Сергей Широков).

При этом в списке тестируемых отсутствуют хоккеисты из «Сочи», «Торпедо», минского «Динамо», «Шанхая», «Северстали», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Адмирала», «Амура» и астанинского «Барыса».

Спортсмены, попавшие в пулы допинг-тестирования, обязаны оперативно предоставлять данные о своем местонахождении в систему ADAMS и следовать правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Хоккеисты из регистрируемого пула должны также указывать свое местонахождение в системе ADAMS в определенные временные интервалы.

Спортсмен остается включенным в пул тестирования до тех пор, пока не получит официальное уведомление об исключении из него или до представления в РУСАДА письменного заявления о завершении спортивной карьеры.

16 сентября «Спартак» объявил об обнаружении запрещенного вещества в пробе Морозова, отстранив его до завершения расследования. Позднее игрок прокомментировал ситуацию, рассказав о наличии следов кокаина в своей допинг-пробе.

В начале ноября РУСАДА сократило срок дисквалификации Морозова с четырех лет до одного месяца — отстранение истекло 14 октября.