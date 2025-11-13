Отбывший отстранение за кокаин Морозов вошел в пул тестирования РУСАДА
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) внесло трех хоккеистов московского «Спартака» в обновленный расширенный пул допинг-тестирования, в том числе и Ивана Морозова, который ранее отбыл дисквалификацию за употребление кокаина. Это следует из документа, размещенного на сайте организации.
Обновленный расширенный пул допинг-тестирования РУСАДА включает 22 хоккеиста КХЛ. Из московского «Спартака» под контроль попали трое: Морозов, Никита Коростелев и Адам Ружичка. Также в этот список включены три игрока ЦСКА — Кирилл Долженков, Тахир Мингачев и Никита Нестеров.
В пул тестирования также вошли по два игрока из «Лады» (Иван Бочаров и Артем Земченок), СКА (Николай Голдобин и Никита Зайцев), «Автомобилиста» (Анатолий Голышев и Данил Романцев), московского «Динамо» (Никита Гусев и Антон Слепышев), «Металлурга» (Илья Набоков и Егор Яковлев) и «Локомотива» (Александр Радулов и Андрей Сергеев).
По одному представителю — из «Трактора» (Григорий Дронов), «Салавата Юлаева» (Ярослав Цулыгин), «Авангарда» (Дамир Шарипзянов) и «Сибири» (Сергей Широков).
При этом в списке тестируемых отсутствуют хоккеисты из «Сочи», «Торпедо», минского «Динамо», «Шанхая», «Северстали», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Адмирала», «Амура» и астанинского «Барыса».
Спортсмены, попавшие в пулы допинг-тестирования, обязаны оперативно предоставлять данные о своем местонахождении в систему ADAMS и следовать правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Хоккеисты из регистрируемого пула должны также указывать свое местонахождение в системе ADAMS в определенные временные интервалы.
Спортсмен остается включенным в пул тестирования до тех пор, пока не получит официальное уведомление об исключении из него или до представления в РУСАДА письменного заявления о завершении спортивной карьеры.
16 сентября «Спартак» объявил об обнаружении запрещенного вещества в пробе Морозова, отстранив его до завершения расследования. Позднее игрок прокомментировал ситуацию, рассказав о наличии следов кокаина в своей допинг-пробе.
В начале ноября РУСАДА сократило срок дисквалификации Морозова с четырех лет до одного месяца — отстранение истекло 14 октября.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций