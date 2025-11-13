Ротенберг стал гендиректором «Локомотива». Справится ли он на новом посту

Борис Ротенберг-младший, ранее занимавший должность заместителя, назначен генеральным директором «Локомотива». Он сменил на этом посту Владимира Леонченко. Что говорят о новом гендиректоре клуба — в материале «РБК Спорт»

Фото: ФК "Локомотив"

Сегодня, 12 ноября, на заседании совета директоров футбольного клуба «Локомотив» было принято решение назначить Бориса Ротенберга-младшего на пост генерального директора. Он сменил на этой должности Владимира Леонченко.

39-летний Борис Ротенберг, завершивший карьеру футболиста в 2022 году, имеет за плечами шестилетнюю карьеру в «Локомотиве» (2018–2022). За это время он стал чемпионом России (2018), но отыграл всего лишь 17 матчей. Защитник не играл с 2018 года из-за тяжелой травмы колена. Кроме того, он является сыном бывшего совладельца СМП Банка и владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга.

После ухода из спорта он занял руководящие должности в «Локомотиве»: возглавлял департамент развития молодежного футбола, а затем стал заместителем генерального директора.

В апреле Юрий Нагорных, председатель совета директоров «Локомотива», назвал «вбросом» слухи о возможной замене генерального директора клуба Леонченко на Ротенберга-младшего.

В декабре 2020 года 53-летний Леонченко был назначен генеральным директором «Локомотива», сменив на этом посту Василия Кикнадзе. Ранее он также выступал за московский клуб в качестве профессионального футболиста, завоевав бронзу чемпионата России в 1994 году. Также он занял третье место в 2000 году, играя за московское «Торпедо».

Мнение экспертов

Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России

«Леонченко не выполнил те задачи, которые всегда стояли перед «Локомотивом». Та поддержка, которую он оказывал группе немецких специалистов, оказалась пустой тратой времени и привела к большим потерям. Здесь закономерно, что его меняет более молодой Борис Ротенберг, так как на своей предыдущей работе он очень хорошо себя проявил. Академия стала одной из лучших. Поэтому я тут ничего неожиданного не вижу. Он (Леонченко) просто не справился с работой», — сказал Семин «РБК Спорт».

Семин подчеркнул, что Ротенберг-младший отлично поработал в клубной академии: навел порядок, обеспечил прогресс детей, благодаря чему школа стала одной из лучших в стране с хорошим имиджем. «Поэтому в замене человека, который не справился, на нового — ничего неожиданного не вижу. Тем более у Леонченко закончился контракт», — добавил он.

Николай Наумов, экс-президент «Локомотива»

«Это хорошая новость. Я никогда не считал Леонченко руководителем. За то, что он натворил вместе с немцами, его надо было увольнять еще тогда вместе с ними, а не сидеть и ждать. Леонченко — комфортный руководитель, удобный всем. Никому не перечит, никуда не лезет, подписывает то, что ему дают, и такие обычно долго работают. Раз решили расставаться — для меня это хорошая новость», — сказал Наумов Metaratings.ru.

По словам бывшего президента клуба, Ротенберг-младший хорошо знает футбол и «Локомотив», а также разбирается в бизнесе и экономике. «Я с ним немного общался на сборах в Испании и видел, как к нему относятся ребята. Это хорошая кандидатура на должность генерального директора «Локомотива», — подчеркнул Наумов.

Дмитрий Селюк, футбольный агент, ранее работавший с Ротенбергом-младшим

«Считаю, что Борис Ротенберг — это правильное решение. Хочется аплодировать руководителям клуба. Он единственный в РПЛ футбольный чиновник, который поднялся до уровня генерального директора клуба «Локомотив» по ступенькам от футболиста, знает все нюансы работы с молодежью и является подготовленным, адаптированным специалистом», — заявил Селюк.

Агент выразил надежду, что другие клубы будут привлекать знающих и толковых специалистов, как это сделал «Локомотив». «Леонченко — это был жулик. Мы знаем все трансферы, которыми он занимался. Его отправили на заслуженный отдых», — подчеркнул он.

Дмитрий Булыкин, бывший футболист «Локомотива»

«Новость не шокирующая, пожелаем Ротенбергу удачи. Для меня всегда главная фигура в клубе — это спортивный директор, потому что он все делает для того, чтобы команда добивалась результатов. И в этом плане Ротенберг знает обе сферы, поэтому посмотрим, как у него получится», — сказал Булыкин ТАСС.

Дмитрий Сенников, бывший футболист «Локомотива»

«Ротенберг работал с академией, он бывший игрок «Локомотива». Возможно, эта же тенденция сохранится, так как он больше видел подрастающую молодежь. Возможно, руководство ставит новые задачи. Наверное, пришло время», — сказал Сенников «Чемпионату».

Он отметил, что Владимир Леонченко хорошо поработал в московском клубе, однако команда не завоевала никаких титулов.

«Локомотив» не делает больших затрат, очень точечно берет игроков и достаточно продуктивно работает. На протяжении нескольких сезонов «Локомотив» находится в пятерке-шестерке РПЛ. Таких провалов нет, все достаточно стабильно. Единственное, не хватает каких-то существенных побед», — заключил Сенников.