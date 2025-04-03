«Локомотив» ответил на сообщения о назначении сына Ротенберга гендиром
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг информацию о возможных перестановках в руководстве клуба в случае неудачного завершения сезона. Слова Нагорных приводит «РИА Новости».
Ранее в четверг «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщил, что, если итоги сезона будут признаны неуспешными, экс-футболист «железнодорожников» Борис Ротенберг станет новым генеральным директором вместо Владимира Леонченко, а Нагорных тоже покинет пост.
«Могу появившуюся информацию назвать очередным фейком и вбросом», — сказал Нагорных.
Борис Ротенберг, сын бывшего совладельца СМП Банка и владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга, в марте стал заместителем гендиректора «Локомотива».
Ротенберг-младший был игроком «Локомотива» в 2016–2022 годах, но сыграл только 17 матчей. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом страны (2018). При этом в матчах защитник не участвовал с декабря 2018 года, когда получил тяжелую травму колена.
«Локомотив» в последнем матче в РПЛ проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5 и занимает шестое место в турнирной таблице.
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