Карпин назвал игроков, которые не сыграют против Боливии

Карпин отпустил из сборной Сафонова и Бакаева перед матчем с Боливией
Сафонов и Бакаев выходили в стартовом составе на матч с Ираном. Карпин отпустил их в расположение клубов, поскольку не планирует выпускать в игре с Боливией 14 октября
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев покинули расположение сборной России и не сыграют с Боливией. Об этом сообщил главный тренер команды Валерий Карпин, которого цитирует «РИА Новости».

Оба футболиста пропустили тренировку в понедельник. Матч с боливийцами пройдет 14 октября.

«С Бакаевым и Сафоновым ничего не случилось. Они отпущены в расположение своих клубов», — заявил Карпин.

Сафонов и Бакаев были в стартовом составе сборной в матче с иранцами 10 октября (2:1).

Карпин также заявил, что пропустившего матч с Ираном из-за проблем с голеностопом защитника ЦСКА Игоря Дивеева планируется выпустить против Боливии с первых минут.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
сборная России по футболу Валерий Карпин Матвей Сафонов
Валерий Карпин
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
