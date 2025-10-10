Сборная России по футболу обыграла команду Ирана

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 2:1. Победный гол забил Алексей Батраков

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Футболисты сборной России обыграли в товарищеском матче команду Ирана со счетом 2:1. Игра прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».

В составе хозяев голы забили Дмитрий Воробьев (22-я минута) и Алексей Батраков (70). У гостей отличился Амирхоссеин Хоссеинзаде (48).

27-летний Воробьев забил свой первый гол в составе сборной России (в третьем матче).

Во втором тайме на замену вышли полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров и защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев, которые дебютировали в национальной команде.

Матч сборных России и Ирана посетили 42 387 зрителей. Это рекорд посещаемости «Волгоград Арены». Предыдущий лучший показатель был на ЧМ-2018 в матче Япония — Польша (42 189).

Сборная Ирана играла на двух последних чемпионатах мира в России и Катаре и прошла отбор, чтобы сыграть в финальной части турнира в 2026 году. Команда занимает 21-ю строчку в рейтинге ФИФА, россияне расположились на 33-м месте. В последний раз Россия и Иран встречались в Тегеране в 2023 году и сыграли вничью 1:1.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения, до игры с Ираном на счету национальной команды было 14 побед и шесть ничьих в 20 матчах. Последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).

В следующем матче сборная России 14 октября сыграет в Москве с Боливией.