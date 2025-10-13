Забившего пять голов россиянина признали лучшим игроком недели в НХЛ
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
У Дорофеева пять голов в трех играх (в том числе первый хет-трик сезона в ворота «Лос-Анджелес Кингз», он лидирует в турнире по заброшенным шайбам и голам в большинстве (4).
Также в тройку звезд включили российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского — у него третье место. Бобровский выиграл все три матча, отражая в среднем 92,5% бросков, а его клуб лидирует в Восточной конференций.
Второй звездой недели стал американский форвард «Оттава Сенаторз» Шейн Пинто. У него четыре гола и передача в двух играх. Он стал первым игроком в истории клуба, забившим по несколько голов в двух выездных матчах подряд на старте сезона.
