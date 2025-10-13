 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Забившего пять голов россиянина признали лучшим игроком недели в НХЛ

Забившего пять голов Дорофеева признали лучшим игроком недели в НХЛ
Тройку звезд недели составили форвард «Вегаса» Дорофеев, форвард «Оттавы» Пинто и вратарь «Флориды» Бобровский
Павел Дорофеев
Павел Дорофеев (Фото: Olivia Vanni / Getty Images)

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

У Дорофеева пять голов в трех играх (в том числе первый хет-трик сезона в ворота «Лос-Анджелес Кингз», он лидирует в турнире по заброшенным шайбам и голам в большинстве (4).

Россиянин Дорофеев первым оформил хет-трик в текущем сезоне НХЛ
Спорт
Павел Дорофеев

Также в тройку звезд включили российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского — у него третье место. Бобровский выиграл все три матча, отражая в среднем 92,5% бросков, а его клуб лидирует в Восточной конференций.

Второй звездой недели стал американский форвард «Оттава Сенаторз» Шейн Пинто. У него четыре гола и передача в двух играх. Он стал первым игроком в истории клуба, забившим по несколько голов в двух выездных матчах подряд на старте сезона.

