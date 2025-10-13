 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Матч МХЛ задержали на два часа из-за ледозаливочной машины

На арене во Владивостоке повредили лед перед матчем МХЛ «Тайфун» — «Крылья Советов». Игра началась с опозданием на два часа
Фото: Телеграм-канал МХК «Тайфун»
Фото: Телеграм-канал МХК «Тайфун»

Ледозаливочная машина повредила лед на «Фетисов Арене» во Владивостоке перед матчем Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), сообщила пресс-служба местного клуба «Тайфун».

Из-за этого игру между «Тайфуном» и московскими «Крыльями Советов» в понедельник отложили на два часа.

«Крылья Советов» лидируют в «серебряном дивизионе» МХЛ, «Тайфун» идет пятым.

В октябре 2024 года ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность на арене хабаровского «Амура» перед игрой КХЛ с череповецкой «Северсталью». Матч также отложили.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
МХЛ
Материалы по теме
«Салават Юлаев» продал в СКА лучшего снайпера МХЛ
Спорт
«Спартак» подписал новый контракт с лучшим голкипером МХЛ
Спорт
Два хоккеиста «Автомобилиста» вошли в число лучших игроков недели КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Reuters сообщил о снижении экспорта российских нефтепродуктов в сентябре Политика, 15:13
Захарова отреагировала на планы Латвии по депортации россиян Политика, 15:11
СПЧ призвал запретить номера без российского триколора Политика, 15:07
Акции Xiaomi упали почти на 9% после новой аварии с электромобилем Инвестиции, 15:03
На кроссоверах Li Auto в заводской прошивке стал доступен русский язык Авто, 15:00
Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов Политика, 14:59
Астраханский губернатор сообщил об отражении крупной атаки БПЛА ночью Политика, 14:52
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
МИД Израиля показал фото освобожденного из плена ХАМАС Максима Харкина Политика, 14:50
Министерство в Китае перестало публиковать документы в формате Word Политика, 14:46
Нетаньяху предложил дать Трампу самую престижную премию Израиля Политика, 14:45
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Силуанов не исключил повышения налога на роскошь в будущем Экономика, 14:38
Посмертную маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако Общество, 14:37
Bloomberg узнал срок принятия решения в ЕС насчет российских активов Политика, 14:33