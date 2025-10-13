Матч МХЛ задержали на два часа из-за ледозаливочной машины
Ледозаливочная машина повредила лед на «Фетисов Арене» во Владивостоке перед матчем Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), сообщила пресс-служба местного клуба «Тайфун».
Из-за этого игру между «Тайфуном» и московскими «Крыльями Советов» в понедельник отложили на два часа.
«Крылья Советов» лидируют в «серебряном дивизионе» МХЛ, «Тайфун» идет пятым.
В октябре 2024 года ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность на арене хабаровского «Амура» перед игрой КХЛ с череповецкой «Северсталью». Матч также отложили.
