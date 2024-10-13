Сборная Англии победила Финляндию в Лиге наций
Сборная Англии обыграла команду Финляндии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Матч Лиги B в Хельсинки завершился победой англичан со счетом 3:1. У гостей отличились Джек Грилиш (18-я минута), Трент Александер-Арнольд (74) и Деклан Райс (84).
Финны ответили точным ударом Артту Хосконена на 87-й.
Сборная Англии набрала 9 очков в четырех матчах и занимает второе место в группе 2, следующую встречу она проведет с греками 14 ноября.
Финны проиграли четвертый матч подряд и замыкают квартет. Их следующим соперником будут ирландцы.
Результаты других матчей дня:
Армения — Северная Македония — 0:2 (Лига С);
Лихтенштейн — Гибралтар — 0:0 (Лига D);
Мальта — Молдавия — 1:0 (Лига D).
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