Сборная Англии победила Финляндию в Лиге наций

Сборная Англии со счетом 3:1 победила Финляндию в Лиге наций

Матч в Хельсинки завершился со счетом 1:3. В других матчах Армения уступила Северной Македонии, Молдавия проиграла Мальте, а Лихтенштейн и Гибралтар сыграли безголевую ничью

Деклан Райс (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Сборная Англии обыграла команду Финляндии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Матч Лиги B в Хельсинки завершился победой англичан со счетом 3:1. У гостей отличились Джек Грилиш (18-я минута), Трент Александер-Арнольд (74) и Деклан Райс (84).

Финны ответили точным ударом Артту Хосконена на 87-й.

Сборная Англии набрала 9 очков в четырех матчах и занимает второе место в группе 2, следующую встречу она проведет с греками 14 ноября.

Финны проиграли четвертый матч подряд и замыкают квартет. Их следующим соперником будут ирландцы.

Результаты других матчей дня:

Армения — Северная Македония — 0:2 (Лига С);

Лихтенштейн — Гибралтар — 0:0 (Лига D);

Мальта — Молдавия — 1:0 (Лига D).