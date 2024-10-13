Глушенков фразой «кто на что учился» объяснил высокие зарплаты в футболе

Полузащитник «Зенита» заявил, что его не раздражают разговоры о зарплатах и он согласен с Федором Смоловым, который в ответ на подобный вопрос ответил, что усердно тренировался с детства, пока другие еще выбирали, кем стать

Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лучший бомбардир РПЛ, полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что футболисты заслужили свои высокие зарплаты усердной работой с самого детства. Видеозапись интервью Глушенкова опубликована в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

На вопрос о том, не раздражают ли его вопросы о высоких зарплатах в футболе, Глушенков сказал: «Процитирую Федю Смолова, которому такой же вопрос задали: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки, когда все учили уроки — я был на поле, я тренировался». Как говорится, кто на что учился в детстве и кто кем хотел стать и прилагал к этому усердный труд», — сказал Глушенков.

Глушенков отметил, что все равно остался бы в футболе, если бы игровая карьера не удалась, и мог бы работать детским тренером.

Глушенкову 25 лет, летом он перешел из «Локомотива» в «Зенит» и уже забил за петербургский клуб девять голов в десяти матчах.

Ранее полузащитник говорил, что в «Зените» его зарплата «стала лучше» по сравнению с «Локомотивом», но сумму не назвал.