Глушенков фразой «кто на что учился» объяснил высокие зарплаты в футболе
Лучший бомбардир РПЛ, полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что футболисты заслужили свои высокие зарплаты усердной работой с самого детства. Видеозапись интервью Глушенкова опубликована в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.
На вопрос о том, не раздражают ли его вопросы о высоких зарплатах в футболе, Глушенков сказал: «Процитирую Федю Смолова, которому такой же вопрос задали: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки, когда все учили уроки — я был на поле, я тренировался». Как говорится, кто на что учился в детстве и кто кем хотел стать и прилагал к этому усердный труд», — сказал Глушенков.
Глушенков отметил, что все равно остался бы в футболе, если бы игровая карьера не удалась, и мог бы работать детским тренером.
Глушенкову 25 лет, летом он перешел из «Локомотива» в «Зенит» и уже забил за петербургский клуб девять голов в десяти матчах.
Ранее полузащитник говорил, что в «Зените» его зарплата «стала лучше» по сравнению с «Локомотивом», но сумму не назвал.
Обсудить новость можно в телеграм-канале «РБК Спорт».
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов