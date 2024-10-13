Гончаренко: не знал, будет ли уход из «Урала» бегством или пойдет на пользу

Вернувшийся в РПЛ Гончаренко заявил, что стоило уйти из «Урала» раньше

Виктор Гончаренко 9 октября вернулся в РПЛ, возглавив «Пари НН». Он признался, что долго не мог понять, пойдет ли его уход на пользу «Уралу», который в итоге вылетел в Первую лигу

Виктор Гончаренко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко заявил, что долго не мог решиться на уход из екатеринбургского «Урала». Слова тренера приводит «Матч ТВ».

Гончаренко 9 октября сменил серба Сашу Илича во главе нижегородской команды, которая после 11 туров идет на 12-м месте в РПЛ. В воскресенье «Пари НН» сыграл вничью с ЦСКА в товарищеском матче — 2:2.

«Я думал, что команде может быть нужен новый вызов. Я думал, будет ли уход бегством или пойдет на пользу ребятам. Я не мог найти ответ. Может, стоило раньше уйти из команды», — сказал Гончаренко.

Гончаренко работал в «Урале» с августа 2022-го по май 2024-го. Он покинул екатеринбургскую команду после первого проигранного стыкового матча с «Акроном», который в итоге вышел в РПЛ, отправив «Урал» в Первую лигу.

На протяжении карьеры Гончаренко возглавлял также белорусский БАТЭ, «Кубань», ЦСКА и «Краснодар».