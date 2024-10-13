Вернувшийся в РПЛ Гончаренко заявил, что стоило уйти из «Урала» раньше
Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко заявил, что долго не мог решиться на уход из екатеринбургского «Урала». Слова тренера приводит «Матч ТВ».
Гончаренко 9 октября сменил серба Сашу Илича во главе нижегородской команды, которая после 11 туров идет на 12-м месте в РПЛ. В воскресенье «Пари НН» сыграл вничью с ЦСКА в товарищеском матче — 2:2.
«Я думал, что команде может быть нужен новый вызов. Я думал, будет ли уход бегством или пойдет на пользу ребятам. Я не мог найти ответ. Может, стоило раньше уйти из команды», — сказал Гончаренко.
Гончаренко работал в «Урале» с августа 2022-го по май 2024-го. Он покинул екатеринбургскую команду после первого проигранного стыкового матча с «Акроном», который в итоге вышел в РПЛ, отправив «Урал» в Первую лигу.
На протяжении карьеры Гончаренко возглавлял также белорусский БАТЭ, «Кубань», ЦСКА и «Краснодар».
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