Соболенко победила олимпийскую чемпионку в финале турнира в Ухане

Белоруска в трех сетах обыграла Чжэн Циньвэнь и в третий раз подряд стала чемпионкой турнира в Ухане, почти догнав в рейтинге первую ракетку мира Игу Свентек

Арина Соболенко (Фото: Wang He / Getty Images)

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале турнира в Ухане (Китай) и возглавила чемпионскую гонку WTA.

Соболенко обыграла чемпионку Игр в Париже, занимающую седьмое место в рейтинге, со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Соболенко в третий раз подряд стала победительницей турнира в Ухане (не проводился в 2020-2023 годах из-за пандемии коронавируса) и в четвертый раз подряд победила китаянку.

Для белоруски это 17-й титул за карьеру и пятый на турнирах в Китае, что является рекордом для Открытой эры (с 1968 года).

Соболенко заработала за победу в Ухане более $500 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков. Белоруска теперь отстает от первой ракетки мира польки Иги Свентек всего на 69 очков.

В парном разряде турнир в Ухане, который относится к престижной категории WTA-1000, выиграли россиянка Ирина Хромачева и выступающая за Казахстан Анна Данилина.