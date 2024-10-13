Соболенко победила олимпийскую чемпионку в финале турнира в Ухане
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале турнира в Ухане (Китай) и возглавила чемпионскую гонку WTA.
Соболенко обыграла чемпионку Игр в Париже, занимающую седьмое место в рейтинге, со счетом 6:3, 5:7, 6:3.
Соболенко в третий раз подряд стала победительницей турнира в Ухане (не проводился в 2020-2023 годах из-за пандемии коронавируса) и в четвертый раз подряд победила китаянку.
Для белоруски это 17-й титул за карьеру и пятый на турнирах в Китае, что является рекордом для Открытой эры (с 1968 года).
Соболенко заработала за победу в Ухане более $500 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков. Белоруска теперь отстает от первой ракетки мира польки Иги Свентек всего на 69 очков.
В парном разряде турнир в Ухане, который относится к престижной категории WTA-1000, выиграли россиянка Ирина Хромачева и выступающая за Казахстан Анна Данилина.
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