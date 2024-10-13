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Соболенко победила олимпийскую чемпионку в финале турнира в Ухане

Соболенко победила олимпийскую чемпионку Цжэн Циньвэнь в финале турнира в Ухане
Белоруска в трех сетах обыграла Чжэн Циньвэнь и в третий раз подряд стала чемпионкой турнира в Ухане, почти догнав в рейтинге первую ракетку мира Игу Свентек
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Wang He / Getty Images)

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале турнира в Ухане (Китай) и возглавила чемпионскую гонку WTA.

Соболенко обыграла чемпионку Игр в Париже, занимающую седьмое место в рейтинге, со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Соболенко в третий раз подряд стала победительницей турнира в Ухане (не проводился в 2020-2023 годах из-за пандемии коронавируса) и в четвертый раз подряд победила китаянку.

Для белоруски это 17-й титул за карьеру и пятый на турнирах в Китае, что является рекордом для Открытой эры (с 1968 года).

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Соболенко заработала за победу в Ухане более $500 тыс. призовых и тысячу рейтинговых очков. Белоруска теперь отстает от первой ракетки мира польки Иги Свентек всего на 69 очков.

В парном разряде турнир в Ухане, который относится к престижной категории WTA-1000, выиграли россиянка Ирина Хромачева и выступающая за Казахстан Анна Данилина.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
теннис WTA Арина Соболенко Чжэн Циньвэнь
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